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Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Водители трамваев Верхней Пышмы стали массово увольняться

Водители трамваев Верхней Пышмы увольняются после прихода людей из «Гортранса»

1 февраля 2024, 12:44
Фото: 1MI

Водители трамваев Верхней Пышмы стали массово увольняться

В компании «Верхнепышминский трамвай» возник серьезный кризис с кадрами, поскольку водители увольняются из-за неудовлетворительных условий труда, низких зарплат и несправедливого руководства. Так утверждают сами работники.

Один из инсайдеров, связанный с перевозчиком, связывает эту тенденцию с приходом представителей «Гортранса» из Екатеринбурга, сообщает Ура.ру.

То же самое происходит в «Верхнепышминском трамвае», что и в «Гортрансе». Руководство из Северного депо «Гортранса» пришло и неудачно управляет кадрами.

По его данным, недавно четыре водителя написали заявления об увольнении. Всего их было 28 человек. Также известно и о других работниках, которые планируют уволиться.

По его словам, новые менеджеры внесли в «Верхнепышминский трамвай» те же самые практики, что и в «Гортрансе». Например, специалист по охране труда, бывший сотрудник Северного депо, лишил водителей перчаток и кремов, которые защищали их кожу во время мойки кабин и салонов.

Среди других причин увольнений называются плохое отношение к персоналу, усталость от своей деятельности, а также низкие зарплаты.

Ранее в Нижнем Тагиле изменилось движение трамвая по маршруту №8.

Трамваи №3 и №21 в Екатеринбурге сохранятся по прежним направлениям
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#Работа#Работники#Зарплаты#Екатеринбург#Гортранс#Дарья Сорокина
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