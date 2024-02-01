Водители трамваев Верхней Пышмы увольняются после прихода людей из «Гортранса»

По его словам, новые менеджеры внесли в «Верхнепышминский трамвай» те же самые практики, что и в «Гортрансе». Например, специалист по охране труда, бывший сотрудник Северного депо, лишил водителей перчаток и кремов, которые защищали их кожу во время мойки кабин и салонов.