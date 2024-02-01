Водители трамваев Верхней Пышмы увольняются после прихода людей из «Гортранса»

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Один из инсайдеров, связанный с перевозчиком, связывает эту тенденцию с приходом представителей «Гортранса» из Екатеринбурга, сообщает Ура.ру.
То же самое происходит в «Верхнепышминском трамвае», что и в «Гортрансе». Руководство из Северного депо «Гортранса» пришло и неудачно управляет кадрами.
По его данным, недавно четыре водителя написали заявления об увольнении. Всего их было 28 человек. Также известно и о других работниках, которые планируют уволиться.
По его словам, новые менеджеры внесли в «Верхнепышминский трамвай» те же самые практики, что и в «Гортрансе». Например, специалист по охране труда, бывший сотрудник Северного депо, лишил водителей перчаток и кремов, которые защищали их кожу во время мойки кабин и салонов.
Среди других причин увольнений называются плохое отношение к персоналу, усталость от своей деятельности, а также низкие зарплаты.
Ранее в Нижнем Тагиле изменилось движение трамвая по маршруту №8.