Водка подорожала, в ГИБДД не хватает сотрудников, а детская поликлиника закрывается

В апреле 2023 года тагильская компания перевозчик получила от прокуратуры Тагилстроевского района представление о нарушении прав инвалидов. В нем было требование устранить нарушения в течении 6 месяцев и интегрировать в свои автобусы специальную систему оповещения об остановках для людей с ограниченными возможностями. Перевозчик пытался увеличить срок на установку до 12 месяцев, но прокуратура обратилась в суд, пологая, что оснований менять срок исполнения нет. Суд встал на сторону истца. Однако компания-нарушитель подала апелляцию.