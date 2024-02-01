Водка подорожала, в ГИБДД не хватает сотрудников, а детская поликлиника закрывается

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Published Сегодня, 15:49
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Updated Сегодня, 16:58
В Свердловской области в конце января больше всего подорожали огурцы. Также стали дороже картофель, капуста, лук, свекла и морковь. Подорожали молоко, водка, курица, говядина, рыба, колбаса, сосиски, масло, ржаной хлеб и некоторые другие товары. Чуть упали в цене помидоры, вермишель, макароны, сахар, печенье, чай, свинина и сыры, а также продолжают падать в цене яйца.
Полиция Нижнего Тагила нуждается в 15% новых сотрудников, особенно в ГИБДД и ППС. Об этом сообщил Олег Салабаев, начальник штаба Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», на заседании 22 января.
Роспотребнадзор Свердловской области подал иск в суд на тагильское ОАО «ВГОК», требуя установить санитарно-защитную зону на шахтах. Однако иск был отклонен. Дело рассматривалось в Ленинском районном суде Нижнего Тагила 12 декабря 2023 года. Проверка показала, что ВГОК добывает руду на шахте в Кушвинском ГО, оказывая влияние на окружающую среду. Ответчик заявил, что предприятие уже разработало проект санитарно-защитной зоны, но в нем были найдены нарушения.
В Нижнем Тагиле начинают капремонт детской поликлиники на Карла Маркса, 36. Медучреждение будет закрыто. Кроме того, в 2024 году также будут закрыты еще три филиала детских поликлиник. Куда будут ездить пациенты, прикрепленные к ремонтируемой поликлинике, читайте в репортаже TagilCity.ru.
В апреле 2023 года тагильская компания перевозчик получила от прокуратуры Тагилстроевского района представление о нарушении прав инвалидов. В нем было требование устранить нарушения в течении 6 месяцев и интегрировать в свои автобусы специальную систему оповещения об остановках для людей с ограниченными возможностями. Перевозчик пытался увеличить срок на установку до 12 месяцев, но прокуратура обратилась в суд, пологая, что оснований менять срок исполнения нет. Суд встал на сторону истца. Однако компания-нарушитель подала апелляцию.