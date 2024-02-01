Волонтеры в Екатеринбурге разыскивают 15-летнего мальчика с Уралмаша

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Пропал мальчик в районе Уралмаша. 15-летний Артем был одет в черную толстовку, черный пуховик и шапку того же цвета. Также на нем были серые джинсы, при себе имел черный рюкзак. Обут молодой человек в белые кроссовки Adidas.
Сообщается, что подросток имеет светло-русые волосы и серо-зеленые глаза. Его рост — 170 сантиметров, среднее телосложение.
Горожан, которые располагают информацией о местонахождение подростка, просят звонить по телефону, указанному в листовке, или в полицию.
Ранее в Екатеринбурге объявили о розыске 52-летнего мужчины с карими глазами и черными волосами.