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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В Екатеринбурге ищут 15-летнего подростка с серо-зелеными глазами

Волонтеры в Екатеринбурге разыскивают 15-летнего мальчика с Уралмаша

1 февраля 2024, 12:06
Фото: 1MI

В Екатеринбурге ищут 15-летнего подростка с серо-зелеными глазами

Отряд «Прорыв» объявил о розыске подростка, который ушел из дома 31 января и до сих пор не вернулся.

Пропал мальчик в районе Уралмаша. 15-летний Артем был одет в черную толстовку, черный пуховик и шапку того же цвета. Также на нем были серые джинсы, при себе имел черный рюкзак. Обут молодой человек в белые кроссовки Adidas.

Сообщается, что подросток имеет светло-русые волосы и серо-зеленые глаза. Его рост — 170 сантиметров, среднее телосложение.

Горожан, которые располагают информацией о местонахождение подростка, просят звонить по телефону, указанному в листовке, или в полицию.

Ранее в Екатеринбурге объявили о розыске 52-летнего мужчины с карими глазами и черными волосами.

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#Общество#Происшествия#Поиск#Волонтеры#Уралмаш#Пропавший#Прорыв#Екатеринбург#Подросток#Дарья Бобровицкая
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