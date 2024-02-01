Восемь машин столкнулись на трассе Екатеринбург — Тюмень. Среди них 5 грузовиков

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Среди восьми транспортных средств, которые стали участниками ДТП, есть пять грузовых машин, рассказали в ТВ-компании «ОТВ».
В настоящее время движение перекрыто в обе стороны. На место аварии приехали автоинспекторы для уточнения обстоятельств. Количество пострадавших сейчас выясняется. Спасатели устраняют последствия происшествия.
Данный участок дороги автомобилистам сейчас можно объехать по трассе Грязновское — Асбест через Сухой Лог.
Напомним, на дороге Пермь — Екатеринбург случилось столкновение между грузовиками Mercedes и Scania. В аварии пострадал водитель Mercedes.