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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

Массовое ДТП произошло на Тюменском тракте

Восемь машин столкнулись на трассе Екатеринбург — Тюмень. Среди них 5 грузовиков

1 февраля 2024, 06:14
Фото: Телеканал ОТВ

Массовое ДТП произошло на Тюменском тракте

Восемь транспортных средств столкнулись на автодороге Екатеринбург — Тюмень. Дорожная авария произошла 1 февраля 2024 года.

Среди восьми транспортных средств, которые стали участниками ДТП, есть пять грузовых машин, рассказали в ТВ-компании «ОТВ».

В настоящее время движение перекрыто в обе стороны. На место аварии приехали автоинспекторы для уточнения обстоятельств. Количество пострадавших сейчас выясняется. Спасатели устраняют последствия происшествия.

Данный участок дороги автомобилистам сейчас можно объехать по трассе Грязновское — Асбест через Сухой Лог.

Напомним, на дороге Пермь — Екатеринбург случилось столкновение между грузовиками Mercedes и Scania. В аварии пострадал водитель Mercedes.

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