Закрыта минимум на 1,5 года: как будут принимать в детской поликлинике на К. Маркса

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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С 1 февраля прием юных пациентов будет проходить на Красном Камне — по адресу Победы, 42 в кабинете № 39. Анализ крови и прием мазков также будет осуществляться на Победы, 42.
С 5 февраля родители смогут водить детей в поликлинику по адресу Черных, 28, открытую после ремонта в 2022 году. Прием анализов, мазков будет проходить там же — на Черных, 28.
Отметим, что пациенты, посещающие врачей на участках №53 и 54, прикреплены к поликлинике на улице Курортная на Старателе. В ноябре 2023 года помещение было закрыто на ремонт и их временно перевели на Карла Маркса. Теперь из-за нового ремонта пациенты будут ездить уже на Черных. Открытие филиала запланировано ориентировочно на май.
Помимо этого, с 5 февраля на Черных будут принимать врачи узких специальностей — невролог Светлана Долгушева, отоларинголог Макнуна Махкамова.
На ремонт поликлиники по Карла Маркса, 36 выделено 88,4 миллиона рублей, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ДГБ. Он продлится не менее, чем полтора года. Последний раз это здание 1937 года постройки ремонтировали в 90-х. С тех пор внутри проводили только косметический ремонт.
За 2023 год в Нижнем Тагиле обновили четыре детских поликлиники в разных районах города. В 2024 году еще два филиала закроют на ремонт — по Сурикова, 18/1. Принимать пациентов 3 и 9 участка будут в филиале взрослой поликлиники на Сурикова, 18/1, второй этаж, кабинет №34. Также обновят поликлинику по адресу Джамбула, 45. Юных пациентов будут ждать в поликлинике на Окунева, 32.
По всем вопросам, включая график работы и вызов врача на дом, необходимо обращаться в кол-центр по телефону: 8 (3435) 37-81-82.