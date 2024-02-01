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Published Сегодня, 05:54

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Updated Сегодня, 06:00

В Нижнем Тагиле на капремонт закрыли старейшее здание детской поликлиники

Закрыта минимум на 1,5 года: как будут принимать в детской поликлинике на К. Маркса

1 февраля 2024, 05:54
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле на капремонт закрыли старейшее здание детской поликлиники

В Нижнем Тагиле начинается капитальный ремонт детской поликлиники, расположенной в центре города по адресу Карла Маркса, 36. Помимо этого на ремонты в 2024 году закрыты еще три филиала детских поликлиник. О том, как будут принимать врачи, выяснил TagilCity.ru.

Где будут принимать пациентов участков №48 и №50?

С 1 февраля прием юных пациентов будет проходить на Красном Камне — по адресу Победы, 42 в кабинете № 39. Анализ крови и прием мазков также будет осуществляться на Победы, 42.

Где будут принимать пациентов 46, 47, 49, 51, 52, 53 и 54 участков?

С 5 февраля родители смогут водить детей в поликлинику по адресу Черных, 28, открытую после ремонта в 2022 году. Прием анализов, мазков будет проходить там же — на Черных, 28.

Отметим, что пациенты, посещающие врачей на участках №53 и 54, прикреплены к поликлинике на улице Курортная на Старателе. В ноябре 2023 года помещение было закрыто на ремонт и их временно перевели на Карла Маркса. Теперь из-за нового ремонта пациенты будут ездить уже на Черных. Открытие филиала запланировано ориентировочно на май.

Помимо этого, с 5 февраля на Черных будут принимать врачи узких специальностей — невролог Светлана Долгушева, отоларинголог Макнуна Махкамова.

Ремонт филиала детской поликлиники на Курортной в Тагиле обойдется в 14 млн рублей
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На ремонт поликлиники по Карла Маркса, 36 выделено 88,4 миллиона рублей, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ДГБ. Он продлится не менее, чем полтора года. Последний раз это здание 1937 года постройки ремонтировали в 90-х. С тех пор внутри проводили только косметический ремонт.

Решение принято: ремонту детской поликлиники на Карла Маркса, 36 в Нижнем Тагиле быть
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За 2023 год в Нижнем Тагиле обновили четыре детских поликлиники в разных районах города. В 2024 году еще два филиала закроют на ремонт — по Сурикова, 18/1. Принимать пациентов 3 и 9 участка будут в филиале взрослой поликлиники на Сурикова, 18/1, второй этаж, кабинет №34. Также обновят поликлинику по адресу Джамбула, 45. Юных пациентов будут ждать в поликлинике на Окунева, 32.

По всем вопросам, включая график работы и вызов врача на дом, необходимо обращаться в кол-центр по телефону: 8 (3435) 37-81-82.

В Нижнем Тагиле объекты детской больницы продолжают обновлять для юных пациентов
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