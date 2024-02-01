Закрыта минимум на 1,5 года: как будут принимать в детской поликлинике на К. Маркса

За 2023 год в Нижнем Тагиле обновили четыре детских поликлиники в разных районах города. В 2024 году еще два филиала закроют на ремонт — по Сурикова, 18/1. Принимать пациентов 3 и 9 участка будут в филиале взрослой поликлиники на Сурикова, 18/1, второй этаж, кабинет №34. Также обновят поликлинику по адресу Джамбула, 45. Юных пациентов будут ждать в поликлинике на Окунева, 32.