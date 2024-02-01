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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга легковушка столкнулась с фурой

Женщина и подросток получили травмы в ДТП в Верх-Исетском районе Екатеринбурга

1 февраля 2024, 10:34
Фото: 1MI

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга легковушка столкнулась с фурой

Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, в котором травмы получили женщина и 13-летний ребенок. Легковой автомобиль Land Rover столкнулся с грузовиком Volvo, информирует ГИБДД по Свердловской области

Авария произошла в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. По предварительной информации, женщина-водитель, которая находилась за рулем легковушки, увидела впереди пробку и применили экстренное торможение.

В результате автомобиль врезался в стоящий грузовик Volvo. Водитель и ее пассажир, 13-летний мальчик, получили травмы. На место ДТП прибыли медики, которые оказывают им помощь.

Движение по трассе не ограничено.

ГИБДД напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.

Ранее поступили сообщения о массовой аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень, в которой пострадали три человека.

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#Происшествия#Дети#ДТП#ГИБДД#Водитель#Екатеринбург#Авария#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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