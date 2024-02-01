Женщина и подросток получили травмы в ДТП в Верх-Исетском районе Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Авария произошла в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. По предварительной информации, женщина-водитель, которая находилась за рулем легковушки, увидела впереди пробку и применили экстренное торможение.
В результате автомобиль врезался в стоящий грузовик Volvo. Водитель и ее пассажир, 13-летний мальчик, получили травмы. На место ДТП прибыли медики, которые оказывают им помощь.
Движение по трассе не ограничено.
ГИБДД напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию.
Ранее поступили сообщения о массовой аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень, в которой пострадали три человека.