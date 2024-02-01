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Posted 1 февраля 2024, 06:58

Published 1 февраля 2024, 06:58

Modified 1 февраля 2024, 06:58

Updated 1 февраля 2024, 06:58

Жительница Нижнего Тагила отдала мошенникам более миллиона рублей

Женщина в Нижнем Тагиле хотела заработать на криптовалюте и лишилась более миллиона

1 февраля 2024, 06:58
Фото: 1MI.

Жительница Нижнего Тагила отдала мошенникам более миллиона рублей

44-летняя жительница Нижнего Тагила отдала аферистам более миллиона рублей.

В декабре 2023 года женщина откликнулась на рекламу якобы от Газпромбанка. В «рекламе» шла речь о возможности получать в месяц до 100 тысяч рублей от государства. На сайте она оставила личные данные и номер телефона, рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Вскоре с ней связался злоумышленник и сказал, что ей окажут поддержку, при этом она должна будет отчислять по 25% от каждой прибыли. Далее по просьбе незнакомца женщина установила на телефон некое приложение и скайп якобы для работы. После этого ей рассказывали про то, как работает криптобиржа и как на ней зарабатывать.

Через несколько дней тагильчанка оформила кредит на сумму миллион рублей и перевела деньги по данному ей номеру телефона. Аферисты убеждали горожанку, что скоро деньги можно будет вывести со счета. Однако потом ей сообщили, что для вывода средств нужно перевести 30 тысяч для страховки. Женщина выполнила операцию.

Когда ей в следующий раз сказали, что для вывода денег нужен поручитель, не имеющий долгов в банке, она заподозрила неладное и попыталась сама зайти в установленное приложение, но не смогла. Неизвестные перестали выходить на связь. Тагильчанка обратилась в полицию.

Напомним, женщина в Екатеринбурге перевела мошенникам три миллиона рублей.

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