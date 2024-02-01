Женщина в Нижнем Тагиле хотела заработать на криптовалюте и лишилась более миллиона

Вскоре с ней связался злоумышленник и сказал, что ей окажут поддержку, при этом она должна будет отчислять по 25% от каждой прибыли. Далее по просьбе незнакомца женщина установила на телефон некое приложение и скайп якобы для работы. После этого ей рассказывали про то, как работает криптобиржа и как на ней зарабатывать.