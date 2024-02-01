Женщины-присяжные оправдали Михаила Дихтяря, которого судили за убийство подруги

И все могло бы закончиться на этом, если бы не сестра, которая нашла свидетелей происшествия. Они видели, как Михаил Дихтярь толкнул Светлану под колеса, однако молчали, так как подозреваемый их запугал. Сестра погибшей Людмила обратилась в полицию, дело отправили на пересмотр. Изначально Дихтяря обвиняли в убийстве, однако потом статью изменили на более мягкую, а затем дело закрыли, так истек срок давности.