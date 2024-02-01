Женщины-присяжные оправдали Михаила Дихтяря, которого судили за убийство подруги

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Процесс, который проходил в Первоуральске, был очень резонансным, пишет издание E1.ru.
Светлана Мамина погибла еще в 2015 года под колесами автомобиля, однако обстоятельства ее смерти долго не удавалось установить. Изначально в ГИБДД посчитали, что это был несчастный случай. К тому же иномарку, которая сбила молодую женщину, разыскать так и не удалось.
И все могло бы закончиться на этом, если бы не сестра, которая нашла свидетелей происшествия. Они видели, как Михаил Дихтярь толкнул Светлану под колеса, однако молчали, так как подозреваемый их запугал. Сестра погибшей Людмила обратилась в полицию, дело отправили на пересмотр. Изначально Дихтяря обвиняли в убийстве, однако потом статью изменили на более мягкую, а затем дело закрыли, так истек срок давности.
После кассационной жалобы дело в 2023 году было направлено в суд. Дихтярь настоял, чтобы его судили присяжные. За время процесса свидетели по делу снова изменили показания. В итоге коллегия оправдала подсудимого.
Известно, что Дихтярь в момент инцидента в 2015 году имел проблемы с наркотиками. На суде он утверждал, что полностью завязал с запрещенными веществами. Однако родственники утверждают, что это ложь и что подсудимый прямо в зал суда приходил «под кайфом».
Были в его биографии и другие проблемы с законом: в 2015 году он насмерть задавил человека, управляя автопогрузчиком. А в 2022 году арендатор, у которого Дихтярь снимал квартиру, обвинил его в том, что он устроил погром.
Вердикт присяжных намерена обжаловать прокуратура.
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