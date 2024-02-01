Житель Екатеринбурга «развел» мошенников на деньги

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Вячеслав получил сообщение в мессенджере с предложением о работе. Ему предложили продвигать товары на сайте Wildberries, обещая ежемесячную оплату от 110 тысяч рублей за несколько часов в день. Об этом сообщает E1.
Решив пошутить над мошенниками, Вячеслав согласился на предложение и получил первое задание: добавить десять товаров на сайт в избранное.
Благополучно выполнив задачу, ему порекомендовали обратиться к менеджеру для получения оплаты. Вячеслав предоставил данные своей банковской карты, на которую были переведены четыреста рублей. Решив воспользоваться случаем, Вячеслав взял деньги и отказался от продолжения работы.
Однако обычно происходит наоборот: мошенники обманывают доверчивых граждан. К примеру, недавно пожилая женщина из Екатеринбурга отдала «финансовому коучу» 3 млн рублей.