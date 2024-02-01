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Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Житель Екатеринбурга заработал на мошенниках 400 рублей

Житель Екатеринбурга «развел» мошенников на деньги

1 февраля 2024, 10:39
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга заработал на мошенниках 400 рублей

Вячеслав из Екатеринбурга оказался на выигрыше, заработав 400 рублей благодаря хитрости в общении с мошенниками.

Вячеслав получил сообщение в мессенджере с предложением о работе. Ему предложили продвигать товары на сайте Wildberries, обещая ежемесячную оплату от 110 тысяч рублей за несколько часов в день. Об этом сообщает E1.

Решив пошутить над мошенниками, Вячеслав согласился на предложение и получил первое задание: добавить десять товаров на сайт в избранное.

Благополучно выполнив задачу, ему порекомендовали обратиться к менеджеру для получения оплаты. Вячеслав предоставил данные своей банковской карты, на которую были переведены четыреста рублей. Решив воспользоваться случаем, Вячеслав взял деньги и отказался от продолжения работы.

Однако обычно происходит наоборот: мошенники обманывают доверчивых граждан. К примеру, недавно пожилая женщина из Екатеринбурга отдала «финансовому коучу» 3 млн рублей.

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#Свердловская область#Работа#Деньги#Обман#Оплата#Банковская карта#Мошенники#Задача#Екатеринбург#Wildberries#Дарья Сорокина
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