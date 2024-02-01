Житель Екатеринбурга убил знакомого, вступившись за женщину

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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В день происшествия женщина пришла в гости к мужчине, а потом ей позвонил ее бывший муж и попросил купить корм для его собаки.
Екатеринбурженка попросила хозяина дома сходить в магазин. Тот выполнил просьбу, а также, кроме корма, купил и алкоголь. Когда он вернулся, к ним пришел и экс-супруг женщины, рассказали в пресс-службе свердловского СУ СК.
Горожане стали вместе употреблять алкоголь, и в какой-то момент гость стал просить бывшую жену вернуться к нему. При этом он хватал ее за руки, что не понравилось женщине. Хозяин дома за нее вступился. Во время ссоры он схватил нож и ударил им гостя в грудь. Потерпевший умер на месте.
В отношении екатеринбуржца возбудили уголовное дело за совершенное убийство. После завершения следствия дело отправили в суд.
Напомним, в Краснотурьинске местный житель убил друга во время ссоры. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.