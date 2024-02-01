Житель Екатеринбурга убил знакомого, вступившись за женщину

Горожане стали вместе употреблять алкоголь, и в какой-то момент гость стал просить бывшую жену вернуться к нему. При этом он хватал ее за руки, что не понравилось женщине. Хозяин дома за нее вступился. Во время ссоры он схватил нож и ударил им гостя в грудь. Потерпевший умер на месте.