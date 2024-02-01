Жительница Нижнего Тагила нашла сестру на программе «Малахов» на «России 1»

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Когда Виктории было всего три года, ее родителей лишили прав из-за того, что они были алкозависимы. Опекуном Вики стала ее бабушка. О том, что у нее есть сестра, она догадывалась, но не была в этом до конца уверена.
Прошло 23 года и ей поступил звонок из редакции программы «Малахов». Там она впервые за долгое время встретилась с сестрой.
Виктория поделилась впечатлениями, что при встрече обе расплакались. Теперь они смогут видеться, когда захотят. Они планируют поддерживать друг друга в сложных жизненных ситуациях.
Ранее певец SHAMAN проиграл преподавательнице из Екатеринбурга на вокальном телешоу.