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Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Жительница Нижнего Тагила разыскала сестру на телевидении

Жительница Нижнего Тагила нашла сестру на программе «Малахов» на «России 1»

1 февраля 2024, 07:31
Фото: Скрин телешоу

Жительница Нижнего Тагила разыскала сестру на телевидении

В эфир телепрограмма с участием тагильчанки выйдет 1 февраля в 18:30. Женщина потеряла свою сестру еще 23 года назад и нашла лишь сейчас.

Когда Виктории было всего три года, ее родителей лишили прав из-за того, что они были алкозависимы. Опекуном Вики стала ее бабушка. О том, что у нее есть сестра, она догадывалась, но не была в этом до конца уверена.

Прошло 23 года и ей поступил звонок из редакции программы «Малахов». Там она впервые за долгое время встретилась с сестрой.

Виктория поделилась впечатлениями, что при встрече обе расплакались. Теперь они смогут видеться, когда захотят. Они планируют поддерживать друг друга в сложных жизненных ситуациях.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Семья#Программа#Телешоу#Опекунство#Эмоции#Екатеринбург#Малахов#Дарья Сорокина
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