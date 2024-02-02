Арбитраж назначил пермскую «дочку» «ЛУКОЙЛа» преемником по искам об экоущербе

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
По информации Properm.ru, сумма исков только по уничтожению почвы составляет свыше 400 миллионов рублей.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале написала о том, что ведомство победило в судебном процессе о возмещении ущерба, вызванного загрязнением почвы, сообщает Properm.ru. В 2020 году на нефтепроводе на Харьягинском месторождении произошел разлив нефти, в результате чего Росприроднадзор по поручению российского правительства провел внеплановую проверку. В результате ведомством было установлено превышение содержания нефтепродуктов в почве и рассчитан общий объем ущерба, причиненного окружающей среде. Нанесенный вред оценили в 7,3 миллиона рублей.
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» получило постановление о добровольном возмещении ущерба в 2020 году, однако оплаты не последовало. После этого последовали продолжительные разбирательства, и в конце прошлого года судом было принято решение о полном удовлетворении исковых требований Росприроднадзора. 18 января 2024 года ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», как правопреемник ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», возместило причиненный ущерб.
Еще 13,8 миллиона рублей ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» выплатило по решению суда в конце 2023 года за ущерб, причиненный почвам в результате разлива нефтепродуктов на Южно-Хыльчуюском месторождении в Ненецком автономном округе. Это нарушение Росприроднадзором было выявлено еще в 2020 году.
Редакция Properm.ru проанализоровала количество исков, которые с 2022 года получила компания «ЛУКОЙЛ-Коми» (оплачивать их будет уже «ЛУКОЙЛ-Пермь»).
17 февраля 2022 года министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в лице Усинского лесничества подало иск в отношении «ЛУКОЙЛ-Коми» за самовольное уничтожение земель лесного фонда. Сумму ущерба оценили в 38,7 миллиона рублей.
В тот же день, 17 февраля 2022 года, тем же истцом (минприроды Республики Коми) в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» было подано исковое заявление на сумму 20,7 миллиона рублей. В этот же день в связи с уничтожением земель на участке ГУ «Усинское лесничество» был подан иск на сумму 1,2 миллиона рублей. 3 мая 2023 года против ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» поступил иск на сумму 4,1 миллиона рублей.
21 июня 2023 года в отношении «ЛУКОЙЛ-Коми» был подан иск из-за ущерба, причиненного лесам и природным объектам, расположенным на земельных участках государственного лесного фонда Усинского участкового лесничества. Его сумма составляет 5,5 миллиона рублей.
2 марта 2022 года поступили три заявления против ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: на сумму 4,3 миллиона, 1,7 миллиона и 4,4 миллиона рублей, 5 марта 2022 года — на сумму 1,7 миллиона рублей, 6 мая 2022 года — на сумму 2,1 миллиона рублей. 3 мая 2023 года поступил иск на сумму 129,4 миллиона рублей.
Всего за 2022 и 2023 годы в отношении «ЛУКОЙЛ-Коми» было подано свыше 20 исковых заявлений с требованием о возмещении вреда, нанесенного лесным почвам в результате деятельности предприятия. В 2024 году начнется рассмотрение всех исков.