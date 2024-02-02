Арбитраж назначил пермскую «дочку» «ЛУКОЙЛа» преемником по искам об экоущербе

В тот же день, 17 февраля 2022 года, тем же истцом (минприроды Республики Коми) в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» было подано исковое заявление на сумму 20,7 миллиона рублей. В этот же день в связи с уничтожением земель на участке ГУ «Усинское лесничество» был подан иск на сумму 1,2 миллиона рублей. 3 мая 2023 года против ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» поступил иск на сумму 4,1 миллиона рублей.