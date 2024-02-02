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Водитель застрял на рельсах в Екатеринбурге

Автохам остановил движение трамваев в Екатеринбурге

2 февраля 2024, 08:41
Фото: 1MI

Водитель застрял на рельсах в Екатеринбурге

В Екатеринбурге автомобились застрял на трамвайных рельсах. Он снял со своей машины номера и отказался показать водительское удостоверение.

Все это происходило 1 февраля в Академическом районе города. Местным жителям пришлось толкать чужой автомобиль, иначе бы не могли продолжить путь трамваи.

Однако толкнуть транспортное средство нужным образом не вышло, рассказал один из местных жителей, пишет Е1.

В итоге автохам снял номера и отказался показывать свои водительские права. Доставать его пришлось при помощи трамвая. Отмечается, что на рельсах водитель оказался, когда пытался объехать пробку, что запрещено по ПДД.

Ранее в Нижнем Тагиле изменилось движение трамвая по маршруту №8.

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#Происшествия#Свердловская область#ПДД#Права#Трамваи#Автохам#Номера#Екатеринбург#Академический район#Транспортное средство#Дарья Сорокина
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