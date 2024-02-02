Автохам остановил движение трамваев в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Все это происходило 1 февраля в Академическом районе города. Местным жителям пришлось толкать чужой автомобиль, иначе бы не могли продолжить путь трамваи.
Однако толкнуть транспортное средство нужным образом не вышло, рассказал один из местных жителей, пишет Е1.
В итоге автохам снял номера и отказался показывать свои водительские права. Доставать его пришлось при помощи трамвая. Отмечается, что на рельсах водитель оказался, когда пытался объехать пробку, что запрещено по ПДД.
Ранее в Нижнем Тагиле изменилось движение трамвая по маршруту №8.