Безработная девушка в Екатеринбурге лишилась трех миллионов в надежде подзаработать

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:46
Updated Сегодня, 03:46
В октябре 2023 года девушке на сайте знакомств написал мужчина, представившийся юристом, который якобы зарабатывает деньги на фондовой бирже. После этого ей в мессенджере написал неизвестный и предложил ей заработок на бирже, пишет «КП-Екатеринбург».
Горожанка перевела «куратору» 20 тысяч рублей. Их обещали конвертировать в американские доллары, однако после ее перевода собеседник сказал, что отдаст ее счет другому специалисту.
Спустя несколько дней с екатеринбурженкой связался другой человек и сказал, что для того, чтобы заработать, нужно вложить крупную денежную сумму. Девушка взяла кредит на 460 тысяч рублей и почти все полученные деньги перевела на указанный счет.
После этого девушка оформила еще несколько кредитов на 2 478 000 рублей. После этого она попыталась вывести деньги, но не получилось. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.
Напомним, аферисты похитили у женщины из Нижнего Тагила более миллиона рублей. Горожанка хотела заработать в интернете.