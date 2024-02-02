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Жительница Екатеринбурга отдала мошенникам три миллиона рублей

Безработная девушка в Екатеринбурге лишилась трех миллионов в надежде подзаработать

2 февраля 2024, 03:46
Фото: 1MI

Жительница Екатеринбурга отдала мошенникам три миллиона рублей

27-летняя девушка в Екатеринбурге хотела заработать на фондовой бирже и лишилась трех миллионов рублей.

В октябре 2023 года девушке на сайте знакомств написал мужчина, представившийся юристом, который якобы зарабатывает деньги на фондовой бирже. После этого ей в мессенджере написал неизвестный и предложил ей заработок на бирже, пишет «КП-Екатеринбург».

Горожанка перевела «куратору» 20 тысяч рублей. Их обещали конвертировать в американские доллары, однако после ее перевода собеседник сказал, что отдаст ее счет другому специалисту.

Спустя несколько дней с екатеринбурженкой связался другой человек и сказал, что для того, чтобы заработать, нужно вложить крупную денежную сумму. Девушка взяла кредит на 460 тысяч рублей и почти все полученные деньги перевела на указанный счет.

После этого девушка оформила еще несколько кредитов на 2 478 000 рублей. После этого она попыталась вывести деньги, но не получилось. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Напомним, аферисты похитили у женщины из Нижнего Тагила более миллиона рублей. Горожанка хотела заработать в интернете.

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