Дефицита нет: в ГИБДД Свердловской области отрицают факт нехватки руководителей

О массовых увольнениях из управления ГИБДД в регионе ранее сообщило издание E1.ru. По данным источника СМИ в силовых структурах, за короткий период ушло множество опытных сотрудников. При этом речь идет не о рядовых автоинспекторах, а о начальниках отделов, командирах подразделений. Уволился даже один из замов главы ГИБДД.