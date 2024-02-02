Дефицита нет: в ГИБДД Свердловской области отрицают факт нехватки руководителей

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
О массовых увольнениях из управления ГИБДД в регионе ранее сообщило издание E1.ru. По данным источника СМИ в силовых структурах, за короткий период ушло множество опытных сотрудников. При этом речь идет не о рядовых автоинспекторах, а о начальниках отделов, командирах подразделений. Уволился даже один из замов главы ГИБДД.
Менять место службы, по словам спикера издания, вынуждают не зарплаты, а обстановка в коллективе и плохой психологический климат. Кроме того, сотрудникам приходится выполнять работу, которая не входит в их служебные обязанности.
На запрос издания в пресс-службе ГИБДД эти факты не подтвердили и заявили, что работа в ведомстве считается престижной, а ротация кадров — явление естественное. Дефицита руководителей среднего звена также нет.
Ранее на нехватку личного состава пожаловались в полиции Нижнего Тагила.