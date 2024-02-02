tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

В свердловском ГИБДД опровергли информацию о нехватке руководства

Дефицита нет: в ГИБДД Свердловской области отрицают факт нехватки руководителей

2 февраля 2024, 08:42
Фото: 1MI

В свердловском ГИБДД опровергли информацию о нехватке руководства

Свердловские автоинспекторы отреагировали на сообщения о том, что в ведомстве якобы не хватает руководителей среднего звена. Смену кадров в ГИБДД называют «естественным процессом»

О массовых увольнениях из управления ГИБДД в регионе ранее сообщило издание E1.ru. По данным источника СМИ в силовых структурах, за короткий период ушло множество опытных сотрудников. При этом речь идет не о рядовых автоинспекторах, а о начальниках отделов, командирах подразделений. Уволился даже один из замов главы ГИБДД.

Менять место службы, по словам спикера издания, вынуждают не зарплаты, а обстановка в коллективе и плохой психологический климат. Кроме того, сотрудникам приходится выполнять работу, которая не входит в их служебные обязанности.

На запрос издания в пресс-службе ГИБДД эти факты не подтвердили и заявили, что работа в ведомстве считается престижной, а ротация кадров — явление естественное. Дефицита руководителей среднего звена также нет.

Ранее на нехватку личного состава пожаловались в полиции Нижнего Тагила.

Читайте также:
Водка подорожала, в ГИБДД не хватает сотрудников, а детская поликлиника закрываетсяЖитель Екатеринбурга добился отмены странного штрафа за перевозку ребенкаЖенщина и подросток получили травмы в ДТП в Верх-Исетском районе Екатеринбурга
#ГИБДД#Увольнение#Зарплаты#Кадры#Инспектор ГИБДД#Коллектив#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
«Без пятен в биографии»: в полиции Тагила рассказали о нехватке 15% сотрудников
Вчера, 10:15
Пенсионерка в Екатеринбурге чуть не замерзла. Ее спасли сотрудники МЧС
Вчера, 10:12
Огурцы и водка подорожали в Свердловской области
Вчера, 14:20
Средняя зарплата в Свердловской области выросла на 16%
Вчера, 12:59
Наконец-то яйца продолжают дешеветь в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:04
Водитель без прав в Нижнем Тагиле врезался Nissan Serena
Вчера, 11:46