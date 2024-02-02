Две женщины в Свердловской области под видом соцработниц крали деньги у пенсионеров

Под видом сотрудниц соцслужб женщины проникали в квартиры и, пока одна из них отвлекала внимание хозяев, другая искала деньги. Так, сперва обвиняемой удалось найти 975 тысяч рублей, однако пенсионерка это заметила и потребовала их вернуть. Женщины отдали деньги и ушли, рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.