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Женщины в Свердловской области предстанут перед судом за кражу денег

Две женщины в Свердловской области под видом соцработниц крали деньги у пенсионеров

2 февраля 2024, 11:15
Фото: 1MI

Женщины в Свердловской области предстанут перед судом за кражу денег

Две женщины из Тульской области обвиняются в краже и попытке кражи денег у пенсионеров. Преступления совершались летом 2023 года.

Под видом сотрудниц соцслужб женщины проникали в квартиры и, пока одна из них отвлекала внимание хозяев, другая искала деньги. Так, сперва обвиняемой удалось найти 975 тысяч рублей, однако пенсионерка это заметила и потребовала их вернуть. Женщины отдали деньги и ушли, рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В другой раз подельницам удалось украсть у пожилого мужчины 290 тысяч, однако на улице они были задержаны полицейскими. Деньги были возвращены их владельцу, а обвиняемых привлекли к ответственности.

Напомним, 28 января 2024 года в Дегтярске местный житель залез в квартиру женщины, которая находится на первом этаже, и украл у нее золотое украшение. Его задержали и заключили под стражу.

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