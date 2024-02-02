Две женщины в Свердловской области под видом соцработниц крали деньги у пенсионеров

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Под видом сотрудниц соцслужб женщины проникали в квартиры и, пока одна из них отвлекала внимание хозяев, другая искала деньги. Так, сперва обвиняемой удалось найти 975 тысяч рублей, однако пенсионерка это заметила и потребовала их вернуть. Женщины отдали деньги и ушли, рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
В другой раз подельницам удалось украсть у пожилого мужчины 290 тысяч, однако на улице они были задержаны полицейскими. Деньги были возвращены их владельцу, а обвиняемых привлекли к ответственности.
Напомним, 28 января 2024 года в Дегтярске местный житель залез в квартиру женщины, которая находится на первом этаже, и украл у нее золотое украшение. Его задержали и заключили под стражу.