Экс-депутат выплатит уральскому заводу «Исеть» 690 миллионов по решению суда

Около 94 миллионов Гайсин выплатит в качестве компенсации задолженности перед заводом. Также предпринимателя обязали погасить 138 миллионов рублей штрафов. Убытки от модернизации производства суд оценил в 245 миллионов, за реконструкцию сооружений бизнесмен отдаст 153 миллиона. Кроме того, он обязан компенсировать предприятию недополученную прибыль, которая оценивается в 58 миллионов.