Экс-депутат выплатит уральскому заводу «Исеть» 690 миллионов по решению суда

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Почти 700 миллионов рублей должен будет выплатить уральскому заводу «Исеть» экс-гендиректор и депутат Малик Гайсин. Об окончании судебного разбирательства сообщил Ленинский суд Екатеринбурга.
Около 94 миллионов Гайсин выплатит в качестве компенсации задолженности перед заводом. Также предпринимателя обязали погасить 138 миллионов рублей штрафов. Убытки от модернизации производства суд оценил в 245 миллионов, за реконструкцию сооружений бизнесмен отдаст 153 миллиона. Кроме того, он обязан компенсировать предприятию недополученную прибыль, которая оценивается в 58 миллионов.
Судебное разбирательство против Гайсина длится несколько лет. Бизнесмен, которого обвиняют в растратах и хищениях, находится под домашним арестом.
Ранее бывшего таможенника в Екатеринбурге приговорили к трем годам колонии за взятку.