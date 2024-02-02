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Published Сегодня, 17:16

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Updated Сегодня, 17:18

В Екатеринбурге суд взыскал с экс-депутата 690 миллионов в пользу «Исети»

Экс-депутат выплатит уральскому заводу «Исеть» 690 миллионов по решению суда

2 февраля 2024, 17:16
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге суд взыскал с экс-депутата 690 миллионов в пользу «Исети»

Обвиняемый в растрате и хищениях бывший народный избранник возместит предприятию по решению екатеринбургского суда ущерб за модернизацию производства и реконструкцию сооружений.

Почти 700 миллионов рублей должен будет выплатить уральскому заводу «Исеть» экс-гендиректор и депутат Малик Гайсин. Об окончании судебного разбирательства сообщил Ленинский суд Екатеринбурга.

Около 94 миллионов Гайсин выплатит в качестве компенсации задолженности перед заводом. Также предпринимателя обязали погасить 138 миллионов рублей штрафов. Убытки от модернизации производства суд оценил в 245 миллионов, за реконструкцию сооружений бизнесмен отдаст 153 миллиона. Кроме того, он обязан компенсировать предприятию недополученную прибыль, которая оценивается в 58 миллионов.

Судебное разбирательство против Гайсина длится несколько лет. Бизнесмен, которого обвиняют в растратах и хищениях, находится под домашним арестом.

Ранее бывшего таможенника в Екатеринбурге приговорили к трем годам колонии за взятку.

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#Общество#Суд#Штраф#Приговор#Бизнесмен#Взятка#Растрата#Экс-депутат#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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