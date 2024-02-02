Фонд ОМС в Екатеринбурге взыскал с осужденного более 60 тысяч за лечение потерпевшего

Инцидент произошел весной 2021 года. Двое мужчин повздорили между собой, и в какой-то момент один из них ударил другого ножом в живот. Пострадавший был госпитализирован в больницу на несколько дней, а потом он долечивался дома, рассказали в пресс-службе свердловского облсуда.