Фонд ОМС в Екатеринбурге взыскал с осужденного более 60 тысяч за лечение потерпевшего

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Инцидент произошел весной 2021 года. Двое мужчин повздорили между собой, и в какой-то момент один из них ударил другого ножом в живот. Пострадавший был госпитализирован в больницу на несколько дней, а потом он долечивался дома, рассказали в пресс-службе свердловского облсуда.
Обвиняемого приговорили к трем годам тюрьмы условно с четырехлетним испытательным сроком. При этом, так как у потерпевшего имелась страховка ОМС, Фонд обязательного медстрахования подал в суд иск, в котором требовал отсудить у осужденного 65 852 рублей, которые были потрачены потерпевшим на лечение.
Суд рассмотрел обращение и взыскал с екатеринбуржца указанную сумму. Ответчик попытался обжаловать решение в областном суде, но решение предыдущей инстанции осталось без изменений.
Напомним, житель Свердловской области, спровоцировавший аварию под Нижним Тагилом, заплатил 100 тысяч рублей пострадавшей женщине.