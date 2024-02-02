tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Житель Екатеринбурга заплатит более 60 тысяч рублей за лечение пострадавшего

Фонд ОМС в Екатеринбурге взыскал с осужденного более 60 тысяч за лечение потерпевшего

2 февраля 2024, 08:18
Фото: Midjourney

Житель Екатеринбурга заплатит более 60 тысяч рублей за лечение пострадавшего

Суд в Екатеринбурге обязал мужчину, осужденного за нападение с ножом на человека, выплатить 65 852 рублей в пользу Фонда ОМС.

Инцидент произошел весной 2021 года. Двое мужчин повздорили между собой, и в какой-то момент один из них ударил другого ножом в живот. Пострадавший был госпитализирован в больницу на несколько дней, а потом он долечивался дома, рассказали в пресс-службе свердловского облсуда.

Обвиняемого приговорили к трем годам тюрьмы условно с четырехлетним испытательным сроком. При этом, так как у потерпевшего имелась страховка ОМС, Фонд обязательного медстрахования подал в суд иск, в котором требовал отсудить у осужденного 65 852 рублей, которые были потрачены потерпевшим на лечение.

Суд рассмотрел обращение и взыскал с екатеринбуржца указанную сумму. Ответчик попытался обжаловать решение в областном суде, но решение предыдущей инстанции осталось без изменений.

Напомним, житель Свердловской области, спровоцировавший аварию под Нижним Тагилом, заплатил 100 тысяч рублей пострадавшей женщине.

Суд заставил тагильский ХЗ «Планта» создать санитарно-защитную зону
Узнать подробнее
Читайте также:
Врач в поселке Свердловской области отсудил у государства более 6 млнЖенщина в Артемовском выплатит более 20 тысяч за нападение на соседа и его собакуПенсионерку в Первоуральске приговорили за попытку поджога военкомата
#Происшествия#Больница#Суд#Деньги#Уголовное дело#Лечение#Криминал#Приговор#Осужденный#Нападение#Пострадавший#ЧП#Взыскание#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
«Без пятен в биографии»: в полиции Тагила рассказали о нехватке 15% сотрудников
Вчера, 10:15
Пенсионерка в Екатеринбурге чуть не замерзла. Ее спасли сотрудники МЧС
Вчера, 10:12
Огурцы и водка подорожали в Свердловской области
Вчера, 14:20
Средняя зарплата в Свердловской области выросла на 16%
Вчера, 12:59
Наконец-то яйца продолжают дешеветь в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:04
Водитель без прав в Нижнем Тагиле врезался Nissan Serena
Вчера, 11:46