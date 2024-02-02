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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

В Каменске-Уральском глава ГИБДД ушел в отставку после скандала

Глава ГИБДД Каменска-Уральского Алексей Морозов ушел в отставку

2 февраля 2024, 13:45
Фото: ГИБДД Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском глава ГИБДД ушел в отставку после скандала

Глава ГИБДД Алексей Морозов из Каменска-Уральского отправился в отставку. Это произошло после происшествия с подставами на дорогах, которые организовывали его сотрудники.

Ранее местные жители сняли на видео, как на улице Кадочникова один и тот же пешеход ходил туда и обратно. При этом он нажимал на кнопку для включения разрешающего сигнала светофора.

Для автомобилистов загорался красный сигнал, и некоторые не успевали совершить остановку, проезжая через переход. Инспекторы ГИБДД оформляли на таких автомобилистов протоколы за нарушение ПДД.

После того, как это стало известно общественности, произошел скандал. Местная полиция начала проверку.

Как сообщает Е1, Морозов вышел на пенсию именно после проверки.

Ранее в Екатеринбурге после скандала уволили главного по светофорам.

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#Общество#Каменск-Уральский#Проверка#ГИБДД#Протокол#Инспекторы#Пешеход#Светофор#Дороги#Отставка#Сотрудники#Екатеринбург#Автомобилисты#Дарья Сорокина
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