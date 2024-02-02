Глава ГИБДД Каменска-Уральского Алексей Морозов ушел в отставку

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Ранее местные жители сняли на видео, как на улице Кадочникова один и тот же пешеход ходил туда и обратно. При этом он нажимал на кнопку для включения разрешающего сигнала светофора.
Для автомобилистов загорался красный сигнал, и некоторые не успевали совершить остановку, проезжая через переход. Инспекторы ГИБДД оформляли на таких автомобилистов протоколы за нарушение ПДД.
После того, как это стало известно общественности, произошел скандал. Местная полиция начала проверку.
Как сообщает Е1, Морозов вышел на пенсию именно после проверки.
Ранее в Екатеринбурге после скандала уволили главного по светофорам.