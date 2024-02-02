Хоккеисты из Нижнего Тагила вышли в финал престижного турнира

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Их педагогом является Константина Воронин. Сейчас юные хоккеисты получили четвертую путевку на II финальный этап мероприятия среди спортсменов в возрасте 11-12 лет. Об этом сообщает ДО ДДТ Ленинского района.
Ребята продемонстрировали лучшие статистические показатели среди спортсменов из трех команд, которые завоевали вторые места.
Ребята, мы верим в вас, гордимся вами! Только вперед к победе! — пожелали юным спортсменам учителя.
Ближайшие игры запланированы на 3–5 февраля. Они состоятся в Каменске-Уральском.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле откроется отделение футбола для инвалидов-колясочников.