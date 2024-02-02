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Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Спортсмены из Нижнего Тагила вышли в финал хоккейного турнира

Хоккеисты из Нижнего Тагила вышли в финал престижного турнира

2 февраля 2024, 10:41
Фото: ДО ДДТ Ленинского района

Спортсмены из Нижнего Тагила вышли в финал хоккейного турнира

Спортсмены из хоккейной команды «Разведчик» Нижнего Тагила поучаствовали в областном этапе состязаний «Золотая шайба». В результате они вышли в финал.

Их педагогом является Константина Воронин. Сейчас юные хоккеисты получили четвертую путевку на II финальный этап мероприятия среди спортсменов в возрасте 11-12 лет. Об этом сообщает ДО ДДТ Ленинского района.

Ребята продемонстрировали лучшие статистические показатели среди спортсменов из трех команд, которые завоевали вторые места.

Ребята, мы верим в вас, гордимся вами! Только вперед к победе! — пожелали юным спортсменам учителя.

Ближайшие игры запланированы на 3–5 февраля. Они состоятся в Каменске-Уральском.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле откроется отделение футбола для инвалидов-колясочников.

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