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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

За 10 лет в Свердловской области выросло число волков и охотников

Идет охота на волков: в Свердловской области регулируют популяции опасных хищников

2 февраля 2024, 14:17
Фото: 1MI

За 10 лет в Свердловской области выросло число волков и охотников

Регулировать популяции опасных хищников помогают опытные специалисты.

В регионе будут приниматься оперативные меры по регулированию численности волков и медведей. Такое поручение замгубернатора Алексей Шмыков дал департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира. Об этом сообщает департамент информполитики.

Отлов волков поручают только опытным охотникам. В некоторых районах существуют специальные охотничьи объединения. Например, на территории Режевского района популяцию помогают регулировать специалисты из клуба «Волчатники». Но для каждой территории принимаются отдельные решения. Отстрел проводится тогда, когда возникает опасность для людей.

Волков в Свердловской области отстреливают с помощью загонной охоты.

За последние 10 лет в регионе в целом почти в полтора раза выросла численность охотников — с 80 до 124 тысяч. Растут популяции волков и медведей, а вот численность лисиц с 2022 года сократилась.

Ранее стало известно, что в Курганской области волк загрыз женщину.

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#Свердловская область#Охота#Волки#Медведь#Отстрел#Екатеринбург#Охотники#Лисы#Дарья Бобровицкая
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