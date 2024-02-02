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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Полеты из Екатеринбурга в Пекин появятся в Кольцово

Из Екатеринбурга можно будет улететь в Пекин

2 февраля 2024, 12:55
Фото: 1MI

Полеты из Екатеринбурга в Пекин появятся в Кольцово

C 11 марта авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Пекин.

Согласно расписанию, представленному на официальном сайте авиаперевозчика, вылеты из столицы Урала запланированы на понедельник, четверг и воскресенье, а обратные рейсы будут осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билетов стартует от 22 тысяч рублей, а время в пути оценивается примерно в шесть часов.

Напомним, что в ноябре 2023 года Росавиация передала от «Уральских авиалиний» разрешения на полеты в пользу других перевозчиков. Для восстановления полетов по этим маршрутам компания должна заключить соглашение с текущим лизингодателем. Авиакомпания планируют вернуть изъятые разрешения на ряд рейсов.

Ранее сообщалось, что пассажиры рейса Екатеринбург — Волгоград застряли в аэропорту Кольцово.

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#Общество#Самолет#Билеты#Расписание#Уральские авиалинии#Екатеринбург#Полеты#Дарья Сорокина#Росавиация#Лизингодатель
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