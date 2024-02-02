Из Екатеринбурга можно будет улететь в Пекин

Согласно расписанию, представленному на официальном сайте авиаперевозчика, вылеты из столицы Урала запланированы на понедельник, четверг и воскресенье, а обратные рейсы будут осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билетов стартует от 22 тысяч рублей, а время в пути оценивается примерно в шесть часов.