Из Екатеринбурга можно будет улететь в Пекин

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Согласно расписанию, представленному на официальном сайте авиаперевозчика, вылеты из столицы Урала запланированы на понедельник, четверг и воскресенье, а обратные рейсы будут осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билетов стартует от 22 тысяч рублей, а время в пути оценивается примерно в шесть часов.
Напомним, что в ноябре 2023 года Росавиация передала от «Уральских авиалиний» разрешения на полеты в пользу других перевозчиков. Для восстановления полетов по этим маршрутам компания должна заключить соглашение с текущим лизингодателем. Авиакомпания планируют вернуть изъятые разрешения на ряд рейсов.
Ранее сообщалось, что пассажиры рейса Екатеринбург — Волгоград застряли в аэропорту Кольцово.