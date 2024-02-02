На 7 лет могут посадить мигрантов за стрельбу в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
Обоих граждан Азербайджана, 31 и 38 лет, обвиняют в «хулиганстве с применением оружия».
В прокуратуре отметили, что мужчины поссорились из-за личной неприязни. После словесной перепалки они воспользовались травматическим оружием. Все это происходило в присутствии многих посетителей торгового центра.
Уголовное дело скоро будет рассмотрено Ленинским районным судом. Обвиняемые могут быть приговорены к тюрьме сроком до 7 лет.
Ранее сообщалось, что один из стрелявших после того ЧП поймал такси и поехал с медучреждение.