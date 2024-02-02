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За стрельбу в ТЦ Екатеринбурга двум мигрантам грозит до 7 лет тюрьмы

На 7 лет могут посадить мигрантов за стрельбу в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

2 февраля 2024, 08:52
Фото: 1MI

За стрельбу в ТЦ Екатеринбурга двум мигрантам грозит до 7 лет тюрьмы

В Екатеринбурге завершены разбирательства в отношении двух мужчин из ближнего зарубежья, организовавших ЧП со стрельбой в ТРЦ «Гринвич» вечером 26 ноября 2023 года.

Обоих граждан Азербайджана, 31 и 38 лет, обвиняют в «хулиганстве с применением оружия».

В прокуратуре отметили, что мужчины поссорились из-за личной неприязни. После словесной перепалки они воспользовались травматическим оружием. Все это происходило в присутствии многих посетителей торгового центра.

Уголовное дело скоро будет рассмотрено Ленинским районным судом. Обвиняемые могут быть приговорены к тюрьме сроком до 7 лет.

Ранее сообщалось, что один из стрелявших после того ЧП поймал такси и поехал с медучреждение.

Из-под стражи не выпустят участников перестрелки в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге
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#Свердловская область#Уголовное дело#Криминал#Оружие#Мигранты#Торговый центр#Хулиганство#Азербайджан#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#ТЦ Гринвич
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