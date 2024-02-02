На 7 лет могут посадить мигрантов за стрельбу в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

За стрельбу в ТЦ Екатеринбурга двум мигрантам грозит до 7 лет тюрьмы

В Екатеринбурге завершены разбирательства в отношении двух мужчин из ближнего зарубежья, организовавших ЧП со стрельбой в ТРЦ «Гринвич» вечером 26 ноября 2023 года.