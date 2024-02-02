На строительство газопровода на семи улицах Нижнего Тагила выделено более 16 млн

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Начальная цена составляет более 16 миллионов рублей. Заявки можно подать до 6 февраля.
В задачи подрядчика войдет: разбивка трассы, подготовка территории, получение разрешений на производство земляных работ, а затем непосредственно их проведение, монтаж газопровода, устройство электрохимзащиты, электроснабжения, молниезащиты, отключающих устройств.
Кроме того, тому, кто возьмется за работы, нужно будет обеспечить контроль стыков, провести испытание газопровода, съемку, а также комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению земель.
Все работы необходимо будет выполнить в срок и в соответствии с согласованными документами. Гарантия качества выполняемых работ — 7 лет с даты подписания сторонами акта приемки. Эти работы должны быть выполнены собственными силами, без привлечения субподрядчиков.
Ранее почти тысяча домов в Верхней Салде остались без газа из-за аварии.