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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

В домах на семи улицах в Нижнем Тагиле появится газ

На строительство газопровода на семи улицах Нижнего Тагила выделено более 16 млн

2 февраля 2024, 12:33
Фото: Изображение Midjourney

В домах на семи улицах в Нижнем Тагиле появится газ

Подрядчика для строительства газопровода ищут в Нижнем Тагиле. Ему предстоит провести комплекс работ по организации и строительству газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов по улицам Борцов Революции, Восстания, Восточной, Красных Партизан, Степана Разина, Тыловой и Фронтовой.

Начальная цена составляет более 16 миллионов рублей. Заявки можно подать до 6 февраля.

В задачи подрядчика войдет: разбивка трассы, подготовка территории, получение разрешений на производство земляных работ, а затем непосредственно их проведение, монтаж газопровода, устройство электрохимзащиты, электроснабжения, молниезащиты, отключающих устройств.

Кроме того, тому, кто возьмется за работы, нужно будет обеспечить контроль стыков, провести испытание газопровода, съемку, а также комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению земель.

Все работы необходимо будет выполнить в срок и в соответствии с согласованными документами. Гарантия качества выполняемых работ — 7 лет с даты подписания сторонами акта приемки. Эти работы должны быть выполнены собственными силами, без привлечения субподрядчиков.

Ранее почти тысяча домов в Верхней Салде остались без газа из-за аварии.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Подрядчик#Строительство#ГАЗ#Документы#Восточная#Электроснабжение#Жилые дома#Улицы#Земляные работы#Газопровод#Съемка#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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