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Житель Артемовского предстал перед судом за убийство студента УрФУ из Габона

Над жителем Артемовского начался суд после убийства студента из Габона

2 февраля 2024, 08:49
Фото: Midjourney

Житель Артемовского предстал перед судом за убийство студента УрФУ из Габона

Над 23-летним жителей Артемовского начался суд в связи с убийством студента УрФУ из Габона.

Адвокат молодого человека приобщила во время суда к материалам дела характеристику от участкового на семью подсудимого. Родственников погибшего парня во время заседания не было, так как они уехали из страны, пишет «КП-Екатеринбург».

Подсудимый на суде заявил о том, что признает вину частично. По его словам, он не хотел убивать, с его стороны была самооборона. Также на судебном заседании были допрошены родители обвиняемого, однако их показания не раскрываются.

Молодому человеку грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, происшествие случилось 18 августа 2023 года в Екатеринбурге. Между свердловчанином и иностранцем произошел конфликт. Обвиняемый в какой-то момент несколько раз ударил потерпевшего ножом. Студент скончался в больнице.

Два автоинспектора присутствовали рядом во время ЧП, однако не вмешались. В связи с этим их уволили с работы, а также в отношении них возбудили дело за злоупотребление своими обязанностями.

Обвиняемому в убийстве иностранного студента в Екатеринбурге продлили арест
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