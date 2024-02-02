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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Исправцентр для бывших силовиков и чиновников стал работать в Нижнем Тагиле

Новый центр перевоспитания бывших силовиков и чиновников открылся в Нижнем Тагиле

2 февраля 2024, 11:30
Фото: ГУФСИН Свердловской области

Исправцентр для бывших силовиков и чиновников стал работать в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле открылся исправительный центр при колонии №13, в которой содержатся бывшие сотрудники правоохранительных и государственных структур.

Учреждение рассчитано на 83 человека. ИК закупила на свои средства мебель, оборудование и различный инвентарь. Все это им обошлось в девять миллионов рублей, рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Фото: ГУФСИН Свердловской области

Также в Нижнем Тагиле планируется открыть еще два исправительных центра. Один из них появится около УВЗ и будет рассчитан на 460 мест. Сюда будут привозить из ЯНАО тех, кто был приговорен к исправительным работам. Они станут служить на предприятии.

Другой аналогичный центр появится на ГГМ в здании бывшего общежития техникума ЖКХ недалеко от школы №90.

Напомним, горожане, узнав, что учреждение будет строиться рядом с школой, обратились к главе РФ.

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#Общество#Нижний Тагил#Мебель#ГУФСИН#Заключенные#Исправительные работы#Оборудование#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Исправительный центр#Учреждение#Инвентарь
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