Новый центр перевоспитания бывших силовиков и чиновников открылся в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Учреждение рассчитано на 83 человека. ИК закупила на свои средства мебель, оборудование и различный инвентарь. Все это им обошлось в девять миллионов рублей, рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН.
Также в Нижнем Тагиле планируется открыть еще два исправительных центра. Один из них появится около УВЗ и будет рассчитан на 460 мест. Сюда будут привозить из ЯНАО тех, кто был приговорен к исправительным работам. Они станут служить на предприятии.
Другой аналогичный центр появится на ГГМ в здании бывшего общежития техникума ЖКХ недалеко от школы №90.
Напомним, горожане, узнав, что учреждение будет строиться рядом с школой, обратились к главе РФ.