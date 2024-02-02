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В спортшколе в Нижнем Тагиле откроется отделение футбола на электроколясках

Отделение футбола для инвалидов-колясочников откроется в Нижнем Тагиле

2 февраля 2024, 05:19
Фото: 1MI

В спортшколе в Нижнем Тагиле откроется отделение футбола на электроколясках

На базе спортшколы в Нижнем Тагиле начнет работать футбольное отделение для спортсменов-колясочников.

Посетители смогут участвовать на электроколясках в футбольном турнире «Включайся в футбол», который будет проходить периодически в Нижнем Тагиле, рассказал глава города Владислав Пинаев в своем аккаунте во ВКонтакте.

Идея организовать данное мероприятие было решено после того, как команда «Шаг вперед» из Нижнего Тагила победила на российском чемпионате «Стальная воля» по адаптивному футболу осенью 2023 года.

Напомним, в 2025 году в Нижнем Тагиле появится новый спортивный комплекс в микрорайоне Выя. Начать строительство планируется осенью 2024 года.

Инвалиды сыграют в футбол на колясках на турнире в Нижнем Тагиле
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