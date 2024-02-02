Пассажир устроил дебош в самолете, летевшем в Екатеринбург

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
По информации из линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово, после посадки самолета полицейские произвели задержание мужчины, пишет Ура.ру.
Известно, что пассажир вел себя агрессивно. Также он матерился, чем создавал дискомфорт для попутчиков. Стюардессы попросили мужчину успокоиться, но он проигнорировал просьбу.
Позднее он решил посетить туалет воздушного судна, где покурить. После посадки воздушного судна его задержали и отвезли в отделение. Все это происходило 1 февраля.
В полиции мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В его отношении составили административные протоколы и оштрафовали на полторы тысячи рублей.
Ранее в Кольцово задержали супружескую пару, которая буйно вела себя на борту самолета. Их оштрафовали на две тысячи рублей.