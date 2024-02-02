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Дебош устроил пассажир летевшего в Екатеринбург самолета

Пассажир устроил дебош в самолете, летевшем в Екатеринбург

2 февраля 2024, 07:58
Фото: 1MI

Дебош устроил пассажир летевшего в Екатеринбург самолета

На борту рейса из Хабаровска в Екатеринбург произошел инцидент с 33-летним пассажиром, который вел себя буйно.

По информации из линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово, после посадки самолета полицейские произвели задержание мужчины, пишет Ура.ру.

Известно, что пассажир вел себя агрессивно. Также он матерился, чем создавал дискомфорт для попутчиков. Стюардессы попросили мужчину успокоиться, но он проигнорировал просьбу.

Позднее он решил посетить туалет воздушного судна, где покурить. После посадки воздушного судна его задержали и отвезли в отделение. Все это происходило 1 февраля.

В полиции мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В его отношении составили административные протоколы и оштрафовали на полторы тысячи рублей.

Ранее в Кольцово задержали супружескую пару, которая буйно вела себя на борту самолета. Их оштрафовали на две тысячи рублей.

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