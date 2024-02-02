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Авиарейс Екатеринбург — Волгоград перенесен на день

Пассажиры рейса Екатеринбург — Волгоград застряли в аэропорту Кольцово

2 февраля 2024, 04:09
Фото: 1MI

Авиарейс Екатеринбург — Волгоград перенесен на день

Самолет авиакомпании NordStar, который должен был лететь из Екатеринбурга в Волгоград, задержался на 20 часов.

Пассажиры должны были вылететь из Кольцово 1 февраля 2024 года в 17:20. Однако вылет этого рейса был перенесен на час дня 2 февраля. Об этом можно узнать из электронного табло аэропорта Кольцово.

Что стало мотивом для того, чтобы перенести время вылета данного авиарейса — в настоящий момент не сообщается.

Напомним, 1 февраля 2024 года в Екатеринбурге был задержан вылет воздушного судна, который должен был отправиться в Санкт-Петербург. Причина, по которой перенесли время начала полета, неизвестна.

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