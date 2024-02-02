Пассажиры рейса Екатеринбург — Волгоград застряли в аэропорту Кольцово

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Пассажиры должны были вылететь из Кольцово 1 февраля 2024 года в 17:20. Однако вылет этого рейса был перенесен на час дня 2 февраля. Об этом можно узнать из электронного табло аэропорта Кольцово.
Что стало мотивом для того, чтобы перенести время вылета данного авиарейса — в настоящий момент не сообщается.
Напомним, 1 февраля 2024 года в Екатеринбурге был задержан вылет воздушного судна, который должен был отправиться в Санкт-Петербург. Причина, по которой перенесли время начала полета, неизвестна.