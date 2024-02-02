Педагоги из Нижнего Тагила стали «находками» среди учителей

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Учителям предстояло продемонстрировать технологии, которые он использует в своей деятельности. Также они показали приемы обучения, воспитания дошкольников. Помимо этого, они продемонстрировали, как общаются с их родителями. Об этом сообщили в тагильском Управлении образования.
В результате 1 место заняла Екатерина Алексеева. Она учитель-логопед объединения «Маячок». На 2 месте расположилась Татьяна Соболева. Она логопед в объединении «Солнышко». 3 место заняла Ольга Алексеева, которая является логопедом ДОУ «Солнечный круг». Это место она разделила с Анной Флисиевой, она методист объединения «Маячок».
Ранее сообщалось, что начался прием заявок на конкурс «Достояние Среднего Урала».