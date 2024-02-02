Педагоги из Нижнего Тагила стали «находками» среди учителей

Учителям предстояло продемонстрировать технологии, которые он использует в своей деятельности. Также они показали приемы обучения, воспитания дошкольников. Помимо этого, они продемонстрировали, как общаются с их родителями. Об этом сообщили в тагильском Управлении образования.