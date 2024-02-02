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Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Учителя из Нижнего Тагила победили на педагогическом конкурсе

Педагоги из Нижнего Тагила стали «находками» среди учителей

2 февраля 2024, 09:02
Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Учителя из Нижнего Тагила победили на педагогическом конкурсе

В Нижнем Тагиле подведены итоги соревнования педагогических находок «Инклюзивная культура». В нем участвовали преподаватели ДОУ, а также лучшие практики по созданию инклюзивной культуры.

Учителям предстояло продемонстрировать технологии, которые он использует в своей деятельности. Также они показали приемы обучения, воспитания дошкольников. Помимо этого, они продемонстрировали, как общаются с их родителями. Об этом сообщили в тагильском Управлении образования.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

В результате 1 место заняла Екатерина Алексеева. Она учитель-логопед объединения «Маячок». На 2 месте расположилась Татьяна Соболева. Она логопед в объединении «Солнышко». 3 место заняла Ольга Алексеева, которая является логопедом ДОУ «Солнечный круг». Это место она разделила с Анной Флисиевой, она методист объединения «Маячок».

Ранее сообщалось, что начался прием заявок на конкурс «Достояние Среднего Урала».

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Конкурс#Учителя#Педагоги#Технологии#Дошкольники#Родители#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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