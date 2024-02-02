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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

В Екатеринбурге лжеюристы обманули пенсионерку на 6,5 миллиона рублей

Пенсионерка из Екатеринбурга перевела лжеюристам 6,5 миллиона рублей

2 февраля 2024, 13:08
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге лжеюристы обманули пенсионерку на 6,5 миллиона рублей

Мошенники представились сотрудниками консалтинговой фирмы и пообещали пожилой женщине, что защитят ее от аферистов.

На удочку мошенников попалась пенсионерка из Екатеринбурга. Она поверила «юристам», которые сообщили, что мошенники сняли с ее счета крупную сумму, и пообещали решить вопрос. Об криминальном эпизоде проинформировали в пресс-службе УМВД столицы региона.

«Сотрудники консалтинговой фирмы» общались с 70-летней пенсионеркой через мессенджеры. Они заставляли ее переводить деньги через мобильное приложение на разные счета якобы для уплаты страховки и налогов. При этом жертву постоянно держали на телефоне и заверяли, что потом все средства ей вернутся.

В итоге женщина перечислила на указанные преступниками реквизиты 6,5 миллиона рублей.

После этого «юристы» перестали выходить на связь, а женщина обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала правоохранителям, что слышала о подобных мошеннических схемах, но почему-то доверилась звонившим ей людям.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее стало известно, как житель Екатеринбурга не попался на развод мошенников и сам выманил у них 400 рублей.

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#Происшествия#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Мошенничество#Пенсионерка#Мошенники#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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