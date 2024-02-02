Пенсионерка из Екатеринбурга перевела лжеюристам 6,5 миллиона рублей

«Сотрудники консалтинговой фирмы» общались с 70-летней пенсионеркой через мессенджеры. Они заставляли ее переводить деньги через мобильное приложение на разные счета якобы для уплаты страховки и налогов. При этом жертву постоянно держали на телефоне и заверяли, что потом все средства ей вернутся.