Платежку в 20 тысяч рублей получила жительница Екатеринбурга

Другие екатеринбуржцы пожаловались на платежки от 6 до 9 тысяч рублей. Одна из семей получила квитанцию на 14,5 тысяч рублей. Годом ранее платежка для них составляла порядка 9 тысяч рублей. В связи с чем екатеринбуржцы оказались возмущены.