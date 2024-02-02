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Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

На январские услуги ЖКХ пожаловались жители Екатеринбурга

Платежку в 20 тысяч рублей получила жительница Екатеринбурга

2 февраля 2024, 07:21
Фото: Изображение Midjourney

На январские услуги ЖКХ пожаловались жители Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга рассказали, сколько заплатят за коммунальные услуги в январе. В этом месяце горожане получили большие квитанции и возмутились ценами на ЖКХ.

Самую большую платежку получила свердловчанка Наталья, которая за комнату в Суворовском переулке должна будет заплатить 19 953 рубля, пишет Е1.

Дело в том, что увеличилась ставка за капремонт и содержание имущества. Также в январе было холодно, поэтому выросла и платежка за отопление.

Наталья, получившая большую платежку, уже пожаловалась в прокуратуру. Другой житель, Артур, за квартиру площадью 64 кв. м. заплатит 7 700 рублей.

Другие екатеринбуржцы пожаловались на платежки от 6 до 9 тысяч рублей. Одна из семей получила квитанцию на 14,5 тысяч рублей. Годом ранее платежка для них составляла порядка 9 тысяч рублей. В связи с чем екатеринбуржцы оказались возмущены.

В Едином расчетном центре сообщили, что такие цены могут быть связаны только с увеличением объема потребления ресурсов.

Это нормально для первой квитанции года, которая включает период январских праздников, — добавили в ЕРЦ.

Также суммы могут быть больше, если человек забыл передать показания счетчиков.

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#Общество#Свердловская область#ЖКХ#Отопление#Капремонт#Коммунальные услуги#Екатеринбург#Квартплата#Платежка#Дарья Сорокина
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