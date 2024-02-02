Платежку в 20 тысяч рублей получила жительница Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Самую большую платежку получила свердловчанка Наталья, которая за комнату в Суворовском переулке должна будет заплатить 19 953 рубля, пишет Е1.
Дело в том, что увеличилась ставка за капремонт и содержание имущества. Также в январе было холодно, поэтому выросла и платежка за отопление.
Наталья, получившая большую платежку, уже пожаловалась в прокуратуру. Другой житель, Артур, за квартиру площадью 64 кв. м. заплатит 7 700 рублей.
Другие екатеринбуржцы пожаловались на платежки от 6 до 9 тысяч рублей. Одна из семей получила квитанцию на 14,5 тысяч рублей. Годом ранее платежка для них составляла порядка 9 тысяч рублей. В связи с чем екатеринбуржцы оказались возмущены.
В Едином расчетном центре сообщили, что такие цены могут быть связаны только с увеличением объема потребления ресурсов.
Это нормально для первой квитанции года, которая включает период январских праздников, — добавили в ЕРЦ.
Также суммы могут быть больше, если человек забыл передать показания счетчиков.
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