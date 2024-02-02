Подросток в Верхней Пышме обвиняется в насилии над мальчиками в приюте

Известно, что среди пострадавших есть дети с инвалидностью. Так, у 13-летнего инвалида во время медосмотра были выявлены повреждения. Директор, поговорив с потерпевшими ребятами, обратилась в полицию, рассказали в областном Департаменте информполитики.