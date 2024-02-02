Подросток в Верхней Пышме обвиняется в насилии над мальчиками в приюте

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 10:46
Один из детей рассказал руководителю учреждения о том, что над ним и еще двумя воспитанниками издевается старший подросток, пишет «КП-Екатеринбург».
Известно, что среди пострадавших есть дети с инвалидностью. Так, у 13-летнего инвалида во время медосмотра были выявлены повреждения. Директор, поговорив с потерпевшими ребятами, обратилась в полицию, рассказали в областном Департаменте информполитики.
Молодого человека задержали и заключили под стражу, где он будет находиться до 24 марта 2024 года, рассказали в пресс-службе суда Верхней Пышмы.
Напомним, весной 2023 года стало известно о случаях сексуального насилия в спецшколе №124 в Екатеринбурге. В отношении троих подростков возбуждено уголовное дело.
В январе 2024 года был выявлен еще один случай насилия — из учреждения сбежал 15-летний мальчик и рассказал о том, что с ним происходило.