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Published Сегодня, 09:50

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Updated Сегодня, 10:46

Воспитанники приюта в Верхней Пышме обвинили 17-летнего подростка в насилии

Подросток в Верхней Пышме обвиняется в насилии над мальчиками в приюте

2 февраля 2024, 09:50
Фото: 1MI

Воспитанники приюта в Верхней Пышме обвинили 17-летнего подростка в насилии

17-летнего подростка в Верхней Пышме задержали по подозрению в сексуальном насилии над воспитанниками социального центра «Солнышко».

Один из детей рассказал руководителю учреждения о том, что над ним и еще двумя воспитанниками издевается старший подросток, пишет «КП-Екатеринбург».

Известно, что среди пострадавших есть дети с инвалидностью. Так, у 13-летнего инвалида во время медосмотра были выявлены повреждения. Директор, поговорив с потерпевшими ребятами, обратилась в полицию, рассказали в областном Департаменте информполитики.

Молодого человека задержали и заключили под стражу, где он будет находиться до 24 марта 2024 года, рассказали в пресс-службе суда Верхней Пышмы.

Напомним, весной 2023 года стало известно о случаях сексуального насилия в спецшколе №124 в Екатеринбурге. В отношении троих подростков возбуждено уголовное дело.

В январе 2024 года был выявлен еще один случай насилия — из учреждения сбежал 15-летний мальчик и рассказал о том, что с ним происходило.

Подростков обвинили в десяти эпизодах изнасилований в спецшколе в Екатеринбурге
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