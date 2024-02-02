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Published Сегодня, 10:17

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Updated Сегодня, 11:29

Предприятия Нижнего Тагила обязали создать защитные зоны

Прокурор рассказал о санитарно-защитных зонах главных предприятий Нижнего Тагила

2 февраля 2024, 10:17
Фото: tagilcity.ru

Предприятия Нижнего Тагила обязали создать защитные зоны

В Нижнем Тагиле химзавод «Планта» разработал и согласовал санитарно-защитную зону. А НТМК и УВЗ пока лишь стремятся к этому.

Природоохранный прокурор Григорий Битюков рассказал о СЗЗ самых крупных городских предприятий, пишут «Все Новости».

В настоящий момент у заводов проекты санитарно-защитной зоны не готовы. НТМК и УВЗ должны были подготовить их до конца 2023 года, их обязала к этому прокуратура. Однако заводы не справились и попросили продлить этот срок на год.

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Отмечается, что, если УВЗ и НТМК не могут сделать так, чтобы не влиять на людей и объекты, которые расположены в зоне СЗЗ, то оттуда объекты и людей необходимо вынести. И сделать это за счет денег заводов, высказался Битюков.

ССЗ — это пространство между заводом и зонами жилой застройки. Она ограждает горожан от негативного воздействия с заводов. На площадях, входящих в ССЗ, запрещено возводить многоквартирники и устанавливать территории для отдыха.

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ХЗ «Планта» уже предоставил свой проект ССЗ. Этого прокуратура требовала от них уже 14 лет.

Отмечается, что такие проекты вполне закономерно долго разрабатываются. В ближайшее время химзаводу нужно будет создавать исследования выбросов, шума. К работе они должны привлечь лаборатории. Ведь результаты должны быть подтверждены в цифрах.

Ранее Тагильский ВГОК не стали наказывать за отсутствие санитарной зоны на шахте.

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