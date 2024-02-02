Прокурор рассказал о санитарно-защитных зонах главных предприятий Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Природоохранный прокурор Григорий Битюков рассказал о СЗЗ самых крупных городских предприятий, пишут «Все Новости».
В настоящий момент у заводов проекты санитарно-защитной зоны не готовы. НТМК и УВЗ должны были подготовить их до конца 2023 года, их обязала к этому прокуратура. Однако заводы не справились и попросили продлить этот срок на год.
Отмечается, что, если УВЗ и НТМК не могут сделать так, чтобы не влиять на людей и объекты, которые расположены в зоне СЗЗ, то оттуда объекты и людей необходимо вынести. И сделать это за счет денег заводов, высказался Битюков.
ССЗ — это пространство между заводом и зонами жилой застройки. Она ограждает горожан от негативного воздействия с заводов. На площадях, входящих в ССЗ, запрещено возводить многоквартирники и устанавливать территории для отдыха.
ХЗ «Планта» уже предоставил свой проект ССЗ. Этого прокуратура требовала от них уже 14 лет.
Отмечается, что такие проекты вполне закономерно долго разрабатываются. В ближайшее время химзаводу нужно будет создавать исследования выбросов, шума. К работе они должны привлечь лаборатории. Ведь результаты должны быть подтверждены в цифрах.
Ранее Тагильский ВГОК не стали наказывать за отсутствие санитарной зоны на шахте.