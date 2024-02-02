Пьяный тагильчанин убил знакомую 166 ударами и спрятал тело на балконе

Весной 2022 года в квартире в одном из домов в Дзержинском районе произошло убийство. К хозяину жилища пришла в гости девушка, с которой он недавно познакомился в кафе. Пара начала распивать алкоголь на кухне, позже к ним присоединился двоюродный брат мужчины.