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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Житель Нижнего Тагила насмерть забил знакомую руками и ногами

Пьяный тагильчанин убил знакомую 166 ударами и спрятал тело на балконе

2 февраля 2024, 13:15
Фото: 1MI

Житель Нижнего Тагила насмерть забил знакомую руками и ногами

Тагильчанин забил до смерти малознакомую девушку и пытался спрятать тело на балконе. Он получил 12 лет колонии строгого режима и должен выплатить миллион моральной компенсации матери погибшей.

Весной 2022 года в квартире в одном из домов в Дзержинском районе произошло убийство. К хозяину жилища пришла в гости девушка, с которой он недавно познакомился в кафе. Пара начала распивать алкоголь на кухне, позже к ним присоединился двоюродный брат мужчины.

По словам преступника, он не хотел убивать гостью. Но во время застолья у нее началась истерика, она снесла со стола посуду, перевернула кошачьи миски, уронила гардину со шторой и начала его оскорблять нецензурной бранью.

Мужчине не понравилось такое поведение, он начал выгонять девушку и даже вызвал ей такси. Однако она отказалась уходить. Тогда тагильчанин ударил ее, схватил за волосы и вытолкал в коридор, где она упала.

По словам осужденного, больше он ничего не помнит, а когда утром проснулся, то нашел тело гостьи в луже крови без признаков жизни. Убийца испугался и вытащил труп на балкон. Затем позвонил матери и признался ей в содеянном.

Экспертиза показала, что девушке было нанесено кулаками и ногами не менее 166 ударов по лицу, голове, грудной клетке, животу, тазу, пояснице и конечностям. Это привело к множественным травмам, от которых жертва скончалась, выяснила редакция TagilCity.ru.

Следствие доказало вину преступника. Он отправится на 12 лет в колонию строгого режима. Кроме того, суд обязал осужденного выплатить миллион рублей компенсации морального ущерба матери убитой.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина зарезал бывшего супруга своей возлюбленной во время алкогольного застолья.

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