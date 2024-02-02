Пьяный тагильчанин убил знакомую 166 ударами и спрятал тело на балконе

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Весной 2022 года в квартире в одном из домов в Дзержинском районе произошло убийство. К хозяину жилища пришла в гости девушка, с которой он недавно познакомился в кафе. Пара начала распивать алкоголь на кухне, позже к ним присоединился двоюродный брат мужчины.
По словам преступника, он не хотел убивать гостью. Но во время застолья у нее началась истерика, она снесла со стола посуду, перевернула кошачьи миски, уронила гардину со шторой и начала его оскорблять нецензурной бранью.
Мужчине не понравилось такое поведение, он начал выгонять девушку и даже вызвал ей такси. Однако она отказалась уходить. Тогда тагильчанин ударил ее, схватил за волосы и вытолкал в коридор, где она упала.
По словам осужденного, больше он ничего не помнит, а когда утром проснулся, то нашел тело гостьи в луже крови без признаков жизни. Убийца испугался и вытащил труп на балкон. Затем позвонил матери и признался ей в содеянном.
Экспертиза показала, что девушке было нанесено кулаками и ногами не менее 166 ударов по лицу, голове, грудной клетке, животу, тазу, пояснице и конечностям. Это привело к множественным травмам, от которых жертва скончалась, выяснила редакция TagilCity.ru.
Следствие доказало вину преступника. Он отправится на 12 лет в колонию строгого режима. Кроме того, суд обязал осужденного выплатить миллион рублей компенсации морального ущерба матери убитой.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина зарезал бывшего супруга своей возлюбленной во время алкогольного застолья.