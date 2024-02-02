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Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Девочку в Курганской области избили после ее негативного комментария в соцсети

Школьницу в Курганской области избили в туалете за негативный комментарий

2 февраля 2024, 10:17
Фото: Midjourney

Девочку в Курганской области избили после ее негативного комментария в соцсети

На девочку в городе Шумиха Курганской области набросилась сверстница за то, что она оставила негативный комментарий под ее фотографией.

Ученица школы №3 опубликовала в соцсети свою фотографию. Другая девочка оставила комментарий, написав, что фото вульгарное. Школьницы начали ссориться — сначала в интернете, а потом в «реале», рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Пострадавшую заманили в туалет, где автор фотографии на нее напала и избила. После инцидента педагоги провели собрание, однако вскоре подростку стали угрожать и другие сверстники.

Мама пострадавшей девочки обратилась в прокуратуру. Известно, что нападавшую недавно сняли с учета ПДН.

Напомним, в Екатеринбурге 17-летнего молодого человека избила битой компания незнакомцев. Как оказалось, они действовали по просьбе его бывшей девушки, с которой пострадавший последнее время часто ругался.

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