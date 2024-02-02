Школьницу в Курганской области избили в туалете за негативный комментарий

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Ученица школы №3 опубликовала в соцсети свою фотографию. Другая девочка оставила комментарий, написав, что фото вульгарное. Школьницы начали ссориться — сначала в интернете, а потом в «реале», рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Пострадавшую заманили в туалет, где автор фотографии на нее напала и избила. После инцидента педагоги провели собрание, однако вскоре подростку стали угрожать и другие сверстники.
Мама пострадавшей девочки обратилась в прокуратуру. Известно, что нападавшую недавно сняли с учета ПДН.
Напомним, в Екатеринбурге 17-летнего молодого человека избила битой компания незнакомцев. Как оказалось, они действовали по просьбе его бывшей девушки, с которой пострадавший последнее время часто ругался.