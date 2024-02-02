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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Сотрудники ДПС помогли водителямм на дорогах в Свердловской области

Сотрудники ДПС чинили машины на свердловских трассах

2 февраля 2024, 06:18
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ДПС помогли водителямм на дорогах в Свердловской области

В Свердловской области сотрудники ДПС оказывают помошь водителям, у которых на дороге сломались транспортные средства. Так приоизошло и во время последнего их рейда.

Они могут помочь в замене колес, сопровождении автомобиля до места стоянки, выдворении из снега, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Отмечается, что по правилам безопасности водитель перед тем, как куда-то поехать, должен проверить, исправна ли его машина. А инспекторы, в свою очередь, следят за безопасностью на дорогах и готовы прийти на помощь.

Ранее в Богдановиче пенсионерка переходила через дорогу и упала. На помощь ей пришел автоинспектор. Он перевел ее через дорогу и попросил другие машины подождать.

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#Происшествия#Свердловская область#Инспекторы#Поломка#Стоянка#ДПС#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Правила безопасности
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