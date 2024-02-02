Сотрудники ДПС чинили машины на свердловских трассах

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Они могут помочь в замене колес, сопровождении автомобиля до места стоянки, выдворении из снега, сообщает пресс-служба ГИБДД.
Отмечается, что по правилам безопасности водитель перед тем, как куда-то поехать, должен проверить, исправна ли его машина. А инспекторы, в свою очередь, следят за безопасностью на дорогах и готовы прийти на помощь.
Ранее в Богдановиче пенсионерка переходила через дорогу и упала. На помощь ей пришел автоинспектор. Он перевел ее через дорогу и попросил другие машины подождать.