tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

В Нижнем Тагиле организатор наркопритона осужден на 13 лет колонии

Тагильчанин организовал наркопритон в квартире и отправился в тюрьму на 13 лет

2 февраля 2024, 14:01
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле организатор наркопритона осужден на 13 лет колонии

13 лет колонии строгого режима получил наркоман из Нижнего Тагила за распространение запрещенных веществ и организацию наркопритона.

В ходе следствия было установлено, что подсудимый незаконно приобрел и хранил запрещенные вещества. Кроме того, он дважды незаконно сбыл наркотические средства значительном размере и систематически предоставлял знакомым комнату в квартире для употребления наркотиков. Преступления были совершены в Дзержинском районе Нижнего Тагила, выяснила редакция TagilCity.ru.

Полицейские задержали мужчину в ходе мероприятия «Проверочная закупка». Из его квартиры были изъяты запрещенные вещества, необходимые вещи для их расфасовки и записи с географическими координатами закладок.

Суд приговорил преступника к 10 годам лишения свободы. Но учитывая ранее вынесенный приговор, тагильчанин проведет в колонии строгого режима 13 лет. Изъятые улики отправлены на уничтожение.

Ранее стало известно, что в суд направлено дело жительницы Нижнего Тагила, у которой в квартире обнаружили пять разных видов наркотиков.

Курьер нарко-магазина получил 12 лет строгого режима в Березовском
Узнать подробнее
Читайте также:
Наркопритон ликвидирован в Нижнем ТагилеШкольников и студентов в Свердловской области проверят на употребление наркотиковДвух таджиков поймали в Нижнем Тагиле на распространении наркотиков
#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Суд#Полиция#Наркотики#Следствие#Наркопритон#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина
Подпишитесь
Прокурор рассказал о санитарно-защитных зонах главных предприятий Нижнего Тагила
Сегодня, 10:17
Водители оценили новые фазы светофора на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:27
11 миллионов выделено на кронирование деревьев в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:08
Тагильчанину грозит 10 лет за интимные фото сына
Сегодня, 06:49
Наконец-то яйца продолжают дешеветь в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:04
Как распознать первые симптомы онкологии у ребенка. Советы специалистов
Сегодня, 09:13