Тагильчанин организовал наркопритон в квартире и отправился в тюрьму на 13 лет

В ходе следствия было установлено, что подсудимый незаконно приобрел и хранил запрещенные вещества. Кроме того, он дважды незаконно сбыл наркотические средства значительном размере и систематически предоставлял знакомым комнату в квартире для употребления наркотиков. Преступления были совершены в Дзержинском районе Нижнего Тагила, выяснила редакция TagilCity.ru.