Тагильчанин организовал наркопритон в квартире и отправился в тюрьму на 13 лет

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В ходе следствия было установлено, что подсудимый незаконно приобрел и хранил запрещенные вещества. Кроме того, он дважды незаконно сбыл наркотические средства значительном размере и систематически предоставлял знакомым комнату в квартире для употребления наркотиков. Преступления были совершены в Дзержинском районе Нижнего Тагила, выяснила редакция TagilCity.ru.
Полицейские задержали мужчину в ходе мероприятия «Проверочная закупка». Из его квартиры были изъяты запрещенные вещества, необходимые вещи для их расфасовки и записи с географическими координатами закладок.
Суд приговорил преступника к 10 годам лишения свободы. Но учитывая ранее вынесенный приговор, тагильчанин проведет в колонии строгого режима 13 лет. Изъятые улики отправлены на уничтожение.
Ранее стало известно, что в суд направлено дело жительницы Нижнего Тагила, у которой в квартире обнаружили пять разных видов наркотиков.