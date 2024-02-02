tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

Житель Нижнего Тагила сфотографировал сына голым ради девушки с сайта знакомств

Тагильчанину грозит 10 лет за интимные фото сына

2 февраля 2024, 06:49
Фото: 1MI

Житель Нижнего Тагила сфотографировал сына голым ради девушки с сайта знакомств

В Нижнем Тагиле отец сфотографировал своего сына голым и отправил снимок девушке с сайта знакомств.

Дмитрий познакомился с Кариной в интернете. Девушка приглашала его на свидания в лес, а также предлагала обменяться откровенными фото, пишет «Урал Мэш».

Мужчина сделал обнаженное фото и отправил снимок, а также упомянул, что с ним в квартире находится восьмилетний ребенок. Тогда незнакомка попросила сделать и его фото. В ответ она пообещала сделать фото своей обнаженной дочери.

Дмитрий раздел сына, сделал фото и отправил его. Выяснилось, что мужчина — не первая жертва Карины. Ранее на нее пожаловался в полицию другой мужчина, который тоже отправлял снимки. Ему не понравилось, что Карина шантажировала его интимными фото.

На Дмитрия завели уголовное дело за использование несовершеннолетнего для порнографии. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее инспектор ДПС из Верхней Пышмы познакомился с семиклассницей в интернете и просил у нее голые снимки под видом ее ровесника.

Фото голых мужчин присылал иностранец 8-летней девочке из Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Есть снимки голых мальчиков: свердловский детдом проверят на педофилиюГолые снимки жительниц Екатеринбурга без их разрешения продает фотограф
#Нижний Тагил#Уголовное дело#Криминал#Шантаж#18+#Екатеринбург#Сексуальное насилие#Порнография#Дарья Сорокина
Подпишитесь
«Без пятен в биографии»: в полиции Тагила рассказали о нехватке 15% сотрудников
Вчера, 10:15
Пенсионерка в Екатеринбурге чуть не замерзла. Ее спасли сотрудники МЧС
Вчера, 10:12
Огурцы и водка подорожали в Свердловской области
Вчера, 14:20
Средняя зарплата в Свердловской области выросла на 16%
Вчера, 12:59
Наконец-то яйца продолжают дешеветь в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:04
Водитель без прав в Нижнем Тагиле врезался Nissan Serena
Вчера, 11:46