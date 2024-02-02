Тагильчанину грозит 10 лет за интимные фото сына

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Дмитрий познакомился с Кариной в интернете. Девушка приглашала его на свидания в лес, а также предлагала обменяться откровенными фото, пишет «Урал Мэш».
Мужчина сделал обнаженное фото и отправил снимок, а также упомянул, что с ним в квартире находится восьмилетний ребенок. Тогда незнакомка попросила сделать и его фото. В ответ она пообещала сделать фото своей обнаженной дочери.
Дмитрий раздел сына, сделал фото и отправил его. Выяснилось, что мужчина — не первая жертва Карины. Ранее на нее пожаловался в полицию другой мужчина, который тоже отправлял снимки. Ему не понравилось, что Карина шантажировала его интимными фото.
На Дмитрия завели уголовное дело за использование несовершеннолетнего для порнографии. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Ранее инспектор ДПС из Верхней Пышмы познакомился с семиклассницей в интернете и просил у нее голые снимки под видом ее ровесника.