Тагильчанину грозит 10 лет за интимные фото сына

Дмитрий раздел сына, сделал фото и отправил его. Выяснилось, что мужчина — не первая жертва Карины. Ранее на нее пожаловался в полицию другой мужчина, который тоже отправлял снимки. Ему не понравилось, что Карина шантажировала его интимными фото.