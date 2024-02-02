Толкнул в грудь и ударил в лицо сотрудника ГИБДД: в Нижнем Тагиле осудили дебошира

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
30 апреля 2023 года в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила инспектор дорожно-патрульной службы, находящийся на службе, выявил и пресек нарушение общественного порядка. После этого один из пьяных дебоширов правой рукой толкнул полицейского в грудь, а левой ударил в лицо. Медики зафиксировали у него ушиб мягких тканей.
Подсудимый признал свою вину полностью. На суде он рассказал, что ночью был в кафе, где отмечал день рождения своего друга. Пил коньяк, но на него это не повлияло. Затем они с приятелем вышли на улицу, чтобы покурить и начали там в шутку бороться. Он случайно разбил бутылку и сильно порезал руку.
В этот момент к ним подошел сотрудник ГИБДД, сделал замечание и возник конфликт. Затем дебошир хотел убежать, но полицейский стоял слишком близко. Тогда тагильчанин решил применить хитрость и замахнулся, но на самом деле ударять якобы не собирался. Затем он попытался сбежать, но его догнали и заковали в наручники. Скорая помощь отвезла преступника на медосвидетельствование, он оказался пьян.
Суд признал мужчину виновным в умышленном применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти и назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно. Теперь тагильчанину придется два раза в месяц являться на проверку.