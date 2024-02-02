Толкнул в грудь и ударил в лицо сотрудника ГИБДД: в Нижнем Тагиле осудили дебошира

Подсудимый признал свою вину полностью. На суде он рассказал, что ночью был в кафе, где отмечал день рождения своего друга. Пил коньяк, но на него это не повлияло. Затем они с приятелем вышли на улицу, чтобы покурить и начали там в шутку бороться. Он случайно разбил бутылку и сильно порезал руку.