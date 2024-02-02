Турист из Екатеринбурга, выпавший с балкона отеля в Египте, должен прийти в себя

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Мужчина может выйти из комы. Сейчас он еще без сознания, однако врачи продолжают терапевтические мероприятия и дают положительный прогноз, рассказали в генконсульстве РФ в Египте.
Напомним, ЧП произошло 24 января 2024 года в Хургаде. Екатеринбуржец приехал на отдых вместе со своей семьей. Находясь в гостинице, он решил выйти на балкон подышать воздухом.
Мужчина облокотился на перила, которые, по слова очевидцев, были достаточно низкие, и в какой-то момент рухнул вниз. После этого турист впал в кому.