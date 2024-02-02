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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Врачи озвучили прогноз для находящегося в коме туриста из Екатеринбурга

Турист из Екатеринбурга, выпавший с балкона отеля в Египте, должен прийти в себя

2 февраля 2024, 09:22
Фото: 1MI

Врачи озвучили прогноз для находящегося в коме туриста из Екатеринбурга

Специалисты рассказали прогноз для екатеринбуржца, который находится в коме после того, как он выпал с балкона в отеле Египта.

Мужчина может выйти из комы. Сейчас он еще без сознания, однако врачи продолжают терапевтические мероприятия и дают положительный прогноз, рассказали в генконсульстве РФ в Египте.

Напомним, ЧП произошло 24 января 2024 года в Хургаде. Екатеринбуржец приехал на отдых вместе со своей семьей. Находясь в гостинице, он решил выйти на балкон подышать воздухом.

Мужчина облокотился на перила, которые, по слова очевидцев, были достаточно низкие, и в какой-то момент рухнул вниз. После этого турист впал в кому.

После падения с балкона в Египте свердловский турист все еще не пришел в себя
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