Украл шоколад, кофе и форель: 1,6 года колонии получил тагильчанин за три хищения

В результате подсудимый получил по четыре месяца лишения свободы за каждое преступление. Однако путем частичного сложения наказаний ему было назначено шесть месяцев колонии. К окончательному приговору был добавлен ранее назначенный срок в один год. Преступник был взят под стражу в зале суда и отправился в колонию строгого режима на полтора года.