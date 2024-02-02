Украл шоколад, кофе и форель: 1,6 года колонии получил тагильчанин за три хищения

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Тагильчанин получил административное наказание в виде ареста на 10 суток за кражу шоколада и кофе из магазина «Магнит» на 1,5 тысячи рублей. Товары он спрятал в карманы куртки и ушел, не оплатив их. Из «Монетки» мужчина похитил кофе, стоимостью 497 рублей, а из «Магнита» — три упаковки форели за 534 рубля.
Во время заседания подсудимый заявил, что обвинение ему понятно и он с ним согласен. Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, суд решил, что исправление и перевоспитание тагильчанина невозможно в условиях, не связанных с изоляцией от общества, выяснила редакция TagilCity.ru.
В результате подсудимый получил по четыре месяца лишения свободы за каждое преступление. Однако путем частичного сложения наказаний ему было назначено шесть месяцев колонии. К окончательному приговору был добавлен ранее назначенный срок в один год. Преступник был взят под стражу в зале суда и отправился в колонию строгого режима на полтора года.
Ранее житель Верхней Салды получил реальный срок за кражу 16 плиток шоколада из магазина.