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В Нижнем Тагиле осужден трижды ограбивший магазины вор

Украл шоколад, кофе и форель: 1,6 года колонии получил тагильчанин за три хищения

2 февраля 2024, 12:12
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле осужден трижды ограбивший магазины вор

Житель Нижнего Тагила, подвергнутый административному наказанию за мелкое хищение, снова трижды украл товары из магазинов и получил полтора года колонии строгого режима.

Тагильчанин получил административное наказание в виде ареста на 10 суток за кражу шоколада и кофе из магазина «Магнит» на 1,5 тысячи рублей. Товары он спрятал в карманы куртки и ушел, не оплатив их. Из «Монетки» мужчина похитил кофе, стоимостью 497 рублей, а из «Магнита» — три упаковки форели за 534 рубля.

Во время заседания подсудимый заявил, что обвинение ему понятно и он с ним согласен. Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, суд решил, что исправление и перевоспитание тагильчанина невозможно в условиях, не связанных с изоляцией от общества, выяснила редакция TagilCity.ru.

В результате подсудимый получил по четыре месяца лишения свободы за каждое преступление. Однако путем частичного сложения наказаний ему было назначено шесть месяцев колонии. К окончательному приговору был добавлен ранее назначенный срок в один год. Преступник был взят под стражу в зале суда и отправился в колонию строгого режима на полтора года.

Ранее житель Верхней Салды получил реальный срок за кражу 16 плиток шоколада из магазина.

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