tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

Боец ММА рассказал об участии в перестрелках в Екатеринбурге

«Уральский Халк» Иван Штырков рассказал, что в него 2 раза стреляли в Екатеринбурге

2 февраля 2024, 06:16
Фото: RСС | Russian Cagefighting Championship

Боец ММА рассказал об участии в перестрелках в Екатеринбурге

Спортсмен Иван Штырков рассказал о том, что ему приходилось дважды участвовать в разборках в Екатеринбурге, когда он был студентом.

Так, по словам Штыркова, во время разборки один из участников конфликта вместо драки стал стрелять из пистолета, и две пули попали в ноги спортсмену, после которых у него остались шрамы, сообщает «Матч ТВ».

Штырков также рассказал об инциденте рядом с клубом Chili, который он посещал вместе со своей компанией. Когда друзья вышли из заведения, к ним пристали незнакомцы, которые открыли по ним стрельбу из автомобиля.

Напомним, 21 января 2024 года в Екатеринбурге местный житель, ехавший в автомобиле, стал стрелять из пистолета и кричать угрозы людям, которые проходили мимо.

Второму участнику стрельбы в Екатеринбурге продлен арест
Узнать подробнее
Читайте также:
Чемпиона РФ по боксу в Челябинске расстреляли из травмата. Сейчас он в больницеМужчина в Екатеринбурге напугал жителей стрельбой из пистолетаВодитель автобуса в Екатеринбурге плюнул на автомобилиста
#Происшествия#Оружие#Спортсмен#Стрельба#Пистолет#ЧП#Конфликт#ММА#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Разборки#Инцидент#Пули
Подпишитесь
«Без пятен в биографии»: в полиции Тагила рассказали о нехватке 15% сотрудников
Вчера, 10:15
Пенсионерка в Екатеринбурге чуть не замерзла. Ее спасли сотрудники МЧС
Вчера, 10:12
Огурцы и водка подорожали в Свердловской области
Вчера, 14:20
Средняя зарплата в Свердловской области выросла на 16%
Вчера, 12:59
Наконец-то яйца продолжают дешеветь в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:04
Водитель без прав в Нижнем Тагиле врезался Nissan Serena
Вчера, 11:46