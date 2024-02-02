«Уральский Халк» Иван Штырков рассказал, что в него 2 раза стреляли в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:16
Так, по словам Штыркова, во время разборки один из участников конфликта вместо драки стал стрелять из пистолета, и две пули попали в ноги спортсмену, после которых у него остались шрамы, сообщает «Матч ТВ».
Штырков также рассказал об инциденте рядом с клубом Chili, который он посещал вместе со своей компанией. Когда друзья вышли из заведения, к ним пристали незнакомцы, которые открыли по ним стрельбу из автомобиля.
Напомним, 21 января 2024 года в Екатеринбурге местный житель, ехавший в автомобиле, стал стрелять из пистолета и кричать угрозы людям, которые проходили мимо.