В Екатеринбурге машинист грузового поезда попался на незаконном обороте наркотиков

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
33-летний машинист грузовых поездов был задержан с поличным на станции Екатеринбург-Пассажирский оперативниками Линейного отдела
МВД РФ. Об этом рассказала официальный спикер МВД России Ирина Волк.
Известно, что мужчина вынул из своего тайника пакет с наркотическим веществом в свой выходной день. Увидев сотрудников полиции, он попытался избавиться от свертка, однако не успел. Его доставили в линейный отдел полиции, где подозреваемый во всем признался.
Экспертиза показала, что в пакете находилось около 200 граммов мефедрона.
Мужчина ранее был судим. Сейчас оперативники проверяют информацию о том, что задержанный владел интернет-магазином, через который снабжал наркоманов запрещенными веществами.
Полиция возбудила уголовное дело.
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