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Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Машинист грузового поезда в Екатеринбурге задержан за «закладки» с наркотиками

В Екатеринбурге машинист грузового поезда попался на незаконном обороте наркотиков

2 февраля 2024, 15:56
Фото: 1MI

Машинист грузового поезда в Екатеринбурге задержан за «закладки» с наркотиками

Мужчина оборудовал тайники вдоль железнодорожных путей и попытался забрать запрещенное вещество из тайника в свой выходной.

33-летний машинист грузовых поездов был задержан с поличным на станции Екатеринбург-Пассажирский оперативниками Линейного отдела
МВД РФ. Об этом рассказала официальный спикер МВД России Ирина Волк.

Известно, что мужчина вынул из своего тайника пакет с наркотическим веществом в свой выходной день. Увидев сотрудников полиции, он попытался избавиться от свертка, однако не успел. Его доставили в линейный отдел полиции, где подозреваемый во всем признался.

Экспертиза показала, что в пакете находилось около 200 граммов мефедрона.

Мужчина ранее был судим. Сейчас оперативники проверяют информацию о том, что задержанный владел интернет-магазином, через который снабжал наркоманов запрещенными веществами.

Полиция возбудила уголовное дело.

Житель Нижнего Тагила отправился в тюрьму на 13 лет за организацию наркопритона в квартире.

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#Происшествия#Полиция#Криминал#Задержание#Наркотики#Железная дорога#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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