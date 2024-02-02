В Кольцово назвали фейком историю о туристке, которая не улетела из-за паспорта

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Ставшая резонансной январская история о туристке из Екатеринбурга, которой пришлось отменить отпуск в Турции и остаться дома из-за проблем с загранпаспортом, оказалась выдумкой. Об этом пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на комментарий управления ФСБ по Челябинской области. Это ведомство занимается пограничным контролем в Кольцово.
Сообщалось, что у женщины в паспорте местом рождения был указан город Екатеринбург, однако в 80-е годы 20 века город назывался Свердловск. На этом основании туристке и отказали в вылете и задержали, отобрав предварительно документ.
Пограничники заверили, что такая ситуация маловероятна и опровергли факт изъятия паспорта. Задержания также не было, так как по закону РФ ответственность за ошибки в документах несут не владельцы, а выдавшие их госорганы.
Однако эксперт в сфере туризма Наталья Оборина считает, что такой факт вполне мог иметь место. По ее словам, в последнее время пограничники находят причины, иногда абсурдные, для изъятия паспорта. И особенно много таких случаев именно в Кольцово.
Например, придраться могут из-за ошибки в транслитерации, из-за неверно указанного пола и т. д., добавила Оборина.
В пресс-службе погрануправления ФСБ по Челябинской области заверили, что паспорта в случае изъятия возвращают в ведомство, которое их выдало. Граждане России при этом, если они находятся за границей, могут беспрепятственно вылететь на родину.
С 11 марта 2024 года из Екатеринбурга появится прямое авиасообщение со столицей КНР Пекином.