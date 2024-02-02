В Нижнем Тагиле продолжается эпопея с санитарно-защитной зоной ЕВРАЗ НТМК

В 2020 году проблемой заинтересовался Роспотребнадзор. Тогда с ЕВРАЗа потребовали «соблюсти режим нормативной 1000-метровой СЗЗ основной площадки и убрать жилую застройку». НТМК инициировал суды. В результате к разбирательствам подключились и местные жители, которые добрались и до Верховного суда. Тем не менее предписание санврачей отменили.