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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

ЕВРАЗ НТМК не разработал санитарно-защитную зону

В Нижнем Тагиле продолжается эпопея с санитарно-защитной зоной ЕВРАЗ НТМК

2 февраля 2024, 12:06
Фото: tagilcity.ru

ЕВРАЗ НТМК не разработал санитарно-защитную зону

Крупное предприятие Нижнего Тагила, ЕВРАЗ НТМК, все еще не разработало проект санитарно-защитной зоны. К началу 2024 года представители завода так и не создали документ.

Хотя ранее было вынесено решение суда с требованием о разработке этого проекта. Завод попросил себе отсрочку на год, пишут «Все новости».

Как рассказал природоохранный прокурор Григорий Битюков, этот экологический вопрос растянулся на годы.

Договор на разработку проекта СЗЗ представители завода подписали еще восемь лет назад. Однако решение этого вопроса переносилось. Представители предприятия ссылались на трудности из-за коронавирусной инфекции.

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А в 2022 году природоохранная прокуратура через суд обязала выполнить договоренности до конца 2023 года. Однако в срок завод не уложился.

В 2020 году проблемой заинтересовался Роспотребнадзор. Тогда с ЕВРАЗа потребовали «соблюсти режим нормативной 1000-метровой СЗЗ основной площадки и убрать жилую застройку». НТМК инициировал суды. В результате к разбирательствам подключились и местные жители, которые добрались и до Верховного суда. Тем не менее предписание санврачей отменили.

Напомним, что ЕВРАЗ НТМК относится к первому классу опасности, поэтому предприятие должно иметь защитную зону в тысячу метров. На этой территории не может быть жилых домов, а также социальных учреждений.

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Однако в настоящий момент на этой территории находится пять детских садов и две школы. Также в этой зоне живут десятки тысяч человек.

В планах, что комбинат уменьшит эту зону до такого размера, чтобы в нее не попало ни одно жилое сооружение, добавил Битюков. Но сперва потребуется доказать, что негативное воздействие выбросов влияет на пространство меньшего размера.

Ранее посты УГМС в Нижнем Тагиле в течение двух дней ловили формальдегид в воздухе. оба раза нарушения фиксировали в Дзержинском районе.

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