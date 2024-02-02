В Нижнем Тагиле записаться на военную службу по контракту можно в мобильном пункте

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
На Театральной площади в Нижнем Тагиле снова заработал мобильный пункт, где мужчины могут записаться на военную службу на контрактной основе. Об этом информирует горадминистрация.
С 31 января до 3 февраля жители города смогут подробнее узнать об условиях заключения контракта, оставить свои контакты и даже на месте подписать договор. Представители Минобороны подробно ответят на все вопросы, расскажут, какие необходимо собрать документы.
Воинскую часть человек выбирает самостоятельно, также говорится в сообщении мэрии. Кроме того, контракт можно подписать взамен службы по призыву.
В декабре 2023 года Минобороны смягчило требования к здоровью призывников — был сокращен список болезней, с которыми можно получить отсрочку от службы.