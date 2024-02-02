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В Нижнем Тагиле возобновил работу мобильный пункт отбора контрактников на службу

В Нижнем Тагиле записаться на военную службу по контракту можно в мобильном пункте

2 февраля 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле возобновил работу мобильный пункт отбора контрактников на службу

Жители Нижнего Тагила могут вступить в ряды Вооруженных сил РФ по контракту, гуляя по городу или отправляясь за покупками в супермаркет.

На Театральной площади в Нижнем Тагиле снова заработал мобильный пункт, где мужчины могут записаться на военную службу на контрактной основе. Об этом информирует горадминистрация.

С 31 января до 3 февраля жители города смогут подробнее узнать об условиях заключения контракта, оставить свои контакты и даже на месте подписать договор. Представители Минобороны подробно ответят на все вопросы, расскажут, какие необходимо собрать документы.

Воинскую часть человек выбирает самостоятельно, также говорится в сообщении мэрии. Кроме того, контракт можно подписать взамен службы по призыву.

В декабре 2023 года Минобороны смягчило требования к здоровью призывников — был сокращен список болезней, с которыми можно получить отсрочку от службы.

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#Нижний Тагил#Контракт#Призыв#Вооруженные силы#Служба#Контрактники#Минобороны#Дарья Бобровицкая
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