Ветреная погода ожидается в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Ветер, из-за которого в области возможно похолодание, связан с большим циклоном. При этом ветер станет юго-восточным, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
В связи с ветром температура в регионе станет немного ниже. Также Пулин отметил, что в воскресенье, вероятно, выпадет немного снега.
В Екатеринбурге погода в пятницу будет пасмурной, вероятно непродолжительное выпадение снега. В дневное время в городе будет до -7… -9 градусов.
Напомним, в ближайшие выходные в Нижнем Тагиле пройдет обильный снегопад, а также будет до -10 градусов.