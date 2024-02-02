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Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

В Свердловскую область придет похолодание из-за ветра

Ветреная погода ожидается в Свердловской области

2 февраля 2024, 05:51
Фото: 1MI

В Свердловскую область придет похолодание из-за ветра

Температура в Свердловской области станет ниже из-за порывов ветра, которые прогнозируются 2 февраля 2024 года.

Ветер, из-за которого в области возможно похолодание, связан с большим циклоном. При этом ветер станет юго-восточным, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

В связи с ветром температура в регионе станет немного ниже. Также Пулин отметил, что в воскресенье, вероятно, выпадет немного снега.

В Екатеринбурге погода в пятницу будет пасмурной, вероятно непродолжительное выпадение снега. В дневное время в городе будет до -7… -9 градусов.

Напомним, в ближайшие выходные в Нижнем Тагиле пройдет обильный снегопад, а также будет до -10 градусов.

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